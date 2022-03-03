Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников на Украине

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Добровольцы едут из разных стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину едут воевать первые иностранные наемники. Об этом он сказал в видеообращении.

«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — рассказал президент Украины.

Ранее МИД Украины сообщал, что добровольцы из 16 стран едут на Украину. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию. Президент России Владимир Путин обозначил, что главная цель — это избавить страну от украинских националистов. Об оккупации речи не идет, подчеркивает Кремль.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину едут воевать первые иностранные наемники. Об этом он сказал в видеообращении. «Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — рассказал президент Украины. Ранее МИД Украины сообщал, что добровольцы из 16 стран едут на Украину. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию. Президент России Владимир Путин обозначил, что главная цель — это избавить страну от украинских националистов. Об оккупации речи не идет, подчеркивает Кремль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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