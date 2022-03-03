Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников на Украине 03 марта 2022 в 14:51 Размер текста - 17 + Добровольцы едут из разных стран Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину едут воевать первые иностранные наемники. Об этом он сказал в видеообращении. «Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — рассказал президент Украины. Ранее МИД Украины сообщал, что добровольцы из 16 стран едут на Украину. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию. Президент России Владимир Путин обозначил, что главная цель — это избавить страну от украинских националистов. Об оккупации речи не идет, подчеркивает Кремль. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину едут воевать первые иностранные наемники. Об этом он сказал в видеообращении. «Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — рассказал президент Украины. Ранее МИД Украины сообщал, что добровольцы из 16 стран едут на Украину. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию. Президент России Владимир Путин обозначил, что главная цель — это избавить страну от украинских националистов. Об оккупации речи не идет, подчеркивает Кремль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям