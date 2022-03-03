Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину едут воевать первые иностранные наемники. Об этом он сказал в видеообращении.
«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — рассказал президент Украины.
Ранее МИД Украины сообщал, что добровольцы из 16 стран едут на Украину. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию. Президент России Владимир Путин обозначил, что главная цель — это избавить страну от украинских националистов. Об оккупации речи не идет, подчеркивает Кремль.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину едут воевать первые иностранные наемники. Об этом он сказал в видеообращении. «Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — рассказал президент Украины. Ранее МИД Украины сообщал, что добровольцы из 16 стран едут на Украину. Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию. Президент России Владимир Путин обозначил, что главная цель — это избавить страну от украинских националистов. Об оккупации речи не идет, подчеркивает Кремль.