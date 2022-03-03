Свердловский замгубернатора предложил разблокировать RuTracker

Дмитрий Ионин пояснил, что это был риторический вопрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин предложил разблокировать сервис RuTracker. Его высказывание связано с прекращением проката в России фильмов голливудских киностудий. Об этом чиновник сообщил в соцсетях.

«В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?» — написал замгубернатора в своем telegram-канале. В разговоре с URA.RU Ионин уточнил, что вопрос является риторическим. «Он возник у меня как у продвинутого пользователя интернета», — объяснил политик.

RuTracker был заблокирован в 2016 году решением мосгорсуда. Связано это с тем, что сервис нарушал авторские права. Американские киностудии прекратили прокат фильмов в РФ из-за спецоперации, которую Россия начала на Украине. Ее целями стоят денацификация и демилитаризация Украины.