Свердловский замгубернатора предложил разблокировать RuTracker

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина в Доме журналистов. Екатеринбург , ионин дмитрий
Дмитрий Ионин пояснил, что это был риторический вопрос Фото:

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин предложил разблокировать сервис RuTracker. Его высказывание связано с прекращением проката в России фильмов голливудских киностудий. Об этом чиновник сообщил в соцсетях.

«В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?» — написал замгубернатора в своем telegram-канале. В разговоре с URA.RU Ионин уточнил, что вопрос является риторическим. «Он возник у меня как у продвинутого пользователя интернета», — объяснил политик.

RuTracker был заблокирован в 2016 году решением мосгорсуда. Связано это с тем, что сервис нарушал авторские права. Американские киностудии прекратили прокат фильмов в РФ из-за спецоперации, которую Россия начала на Украине. Ее целями стоят денацификация и демилитаризация Украины.

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Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин предложил разблокировать сервис RuTracker. Его высказывание связано с прекращением проката в России фильмов голливудских киностудий. Об этом чиновник сообщил в соцсетях. «В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?» — написал замгубернатора в своем telegram-канале. В разговоре с URA.RU Ионин уточнил, что вопрос является риторическим. «Он возник у меня как у продвинутого пользователя интернета», — объяснил политик. RuTracker был заблокирован в 2016 году решением мосгорсуда. Связано это с тем, что сервис нарушал авторские права. Американские киностудии прекратили прокат фильмов в РФ из-за спецоперации, которую Россия начала на Украине. Ее целями стоят денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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