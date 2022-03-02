Константину Глушкову на момент смерти было 36 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске 3 марта простились с погибшим на Украине Константином Глушковым. Офицера похоронили на Градском кладбище со всеми воинскими почестями, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Попрощаться с Глушковым пришли представители правительства области и администрации города, его одноклассники, а также ветераны боевых действий.

«Вся мужчины в династии Глушковых военные. По стопам Николая Глушкова пошли и два его сына, в том числе Константин», — рассказал URA.RU друг семьи Глушковых.

Константин Глушков погиб 24 февраля, выполняя воинский долг. Его часть перебросили из южных регионов страны для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. На момент смерти ему было 36 лет.

Глава региона Алексей Текслер принес соболезнования семье погибшего офицера. Губернатор заявил, что правительство области окажет полную поддержку родственникам военного. Соболезнования родным и близким погибших выразил также президент РФ Владимир Путин.

Минобороны РФ сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, еще 1597 были ранены. При этом потери нацформирований и армии Украины существенно выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, а также 572 пленными.

Глушков погиб при участии в спецоперации РФ на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU