В Челябинске 3 марта простились с погибшим на Украине Константином Глушковым. Офицера похоронили на Градском кладбище со всеми воинскими почестями, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Попрощаться с Глушковым пришли представители правительства области и администрации города, его одноклассники, а также ветераны боевых действий.
«Вся мужчины в династии Глушковых военные. По стопам Николая Глушкова пошли и два его сына, в том числе Константин», — рассказал URA.RU друг семьи Глушковых.
Константин Глушков погиб 24 февраля, выполняя воинский долг. Его часть перебросили из южных регионов страны для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. На момент смерти ему было 36 лет.
Глава региона Алексей Текслер принес соболезнования семье погибшего офицера. Губернатор заявил, что правительство области окажет полную поддержку родственникам военного. Соболезнования родным и близким погибших выразил также президент РФ Владимир Путин.
Минобороны РФ сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, еще 1597 были ранены. При этом потери нацформирований и армии Украины существенно выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, а также 572 пленными.
Глушков погиб при участии в спецоперации РФ на Украине
В Челябинске 3 марта простились с погибшим на Украине Константином Глушковым. Офицера похоронили на Градском кладбище со всеми воинскими почестями, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Попрощаться с Глушковым пришли представители правительства области и администрации города, его одноклассники, а также ветераны боевых действий. «Вся мужчины в династии Глушковых военные. По стопам Николая Глушкова пошли и два его сына, в том числе Константин», — рассказал URA.RU друг семьи Глушковых. Константин Глушков погиб 24 февраля, выполняя воинский долг. Его часть перебросили из южных регионов страны для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. На момент смерти ему было 36 лет. Глава региона Алексей Текслер принес соболезнования семье погибшего офицера. Губернатор заявил, что правительство области окажет полную поддержку родственникам военного. Соболезнования родным и близким погибших выразил также президент РФ Владимир Путин. Минобороны РФ сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, еще 1597 были ранены. При этом потери нацформирований и армии Украины существенно выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, а также 572 пленными.