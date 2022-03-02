Тюменские власти высказались о запасах продуктов в регионе

Владимир Чейметов уверил тюменцев, что основные продукты в регионе есть Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Производство молока, картофеля и мяса в Тюменской области полностью покрывает потребности жителей региона. Об этом, со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова, сообщили в информационном центре правительства региона.

«Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах, излишки экспортирует. Тюменцы на 100% обеспечены молочной продукцией. Несмотря на засуху в 2021 году, обеспеченность картофелем составляет 267%», — цитирует замгубернатора Владимира Чейметова информационный центр правительства региона.

Кроме того, за прошлый год Тюменская область увеличила производство мяса на 29%. Валовое производство молока выросло на 2,2% за тот же период, добавил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Чейметов предсказал период, когда в Тюменской области перестанут расти цены на молоко. По его словам, это случится к лету.