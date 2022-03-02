02 марта 2022

Тюменские власти высказались о запасах продуктов в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по аграрным вопросам облдумы.Тюмень, чейметов владимир
Владимир Чейметов уверил тюменцев, что основные продукты в регионе есть Фото:

Производство молока, картофеля и мяса в Тюменской области полностью покрывает потребности жителей региона. Об этом, со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова, сообщили в информационном центре правительства региона.

«Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах, излишки экспортирует. Тюменцы на 100% обеспечены молочной продукцией. Несмотря на засуху в 2021 году, обеспеченность картофелем составляет 267%», — цитирует замгубернатора Владимира Чейметова информационный центр правительства региона.

Кроме того, за прошлый год Тюменская область увеличила производство мяса на 29%. Валовое производство молока выросло на 2,2% за тот же период, добавил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Чейметов предсказал период, когда в Тюменской области перестанут расти цены на молоко. По его словам, это случится к лету.

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Производство молока, картофеля и мяса в Тюменской области полностью покрывает потребности жителей региона. Об этом, со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова, сообщили в информационном центре правительства региона. «Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах, излишки экспортирует. Тюменцы на 100% обеспечены молочной продукцией. Несмотря на засуху в 2021 году, обеспеченность картофелем составляет 267%», — цитирует замгубернатора Владимира Чейметова информационный центр правительства региона. Кроме того, за прошлый год Тюменская область увеличила производство мяса на 29%. Валовое производство молока выросло на 2,2% за тот же период, добавил чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Чейметов предсказал период, когда в Тюменской области перестанут расти цены на молоко. По его словам, это случится к лету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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