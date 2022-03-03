Екатеринбургский журналист Колезев заявил об отъезде из России

Дмитрий Колезев не уточнил, в какую страну переезжает Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский журналист и издатель Дмитрий Колезев объявил об отъезде из России. Это решение, по его словам, он принял после начала военной спецоперации России на Украине.

«Друзья, я решил на время уехать из России. Мне непросто далось такое решение, но разговоры с близкими склонили чашу весов в его пользу. <…> Я впервые в жизни почти физически ощутил, что просто должен находиться где-то в другом месте, что не хочу и не могу быть сейчас в этой стране», — говорится в заявлении Колезева, опубликованном в его telegram-канале.

В столице Урала Колезев известен как бывший шеф-редактор интернет-газеты Znak.com (с 2012-го по 2020 годы), главред Republic (признано в РФ иностранным агентом) и издатель портала It’s My City. Этими проектами он продолжит заниматься за границей, уточнил Колезев. Он также входит в совет неравнодушных горожан при главе Екатеринбурга Алексее Орлове, в котором состоят чиновники, депутаты, эксперты и общественники.