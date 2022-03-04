Экономисты предупредили о перебоях с поставкой туалетной бумаги

Перебои могут происходить из-за проблем с расчетными операциями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Из-за трудностей с расчетами в России могут возникнуть перебои с поставкой импортных товаров, включая кофе и туалетную бумагу. Зато с продуктами питания проблем не возникнет, дефицита по ним не ожидается. Таким мнением поделился биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.

«По импортным товарам возможны перебои, потому что есть трудности с расчетами. По кофе уже были сообщения, что будут перебои. Многие импортные товары — электроника, бытовая техника, даже туалетная бумага могут стать дефицитом. По местным, думаю, цены вырастут. Но продукты будут. Дефицита по ним не ожидается», — сказал Сергей Суверов.

Завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, экс-председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов, согласился, что цены на продовольствие будут расти. «Цены растут. Я десятилетиями захожу в крупные магазины, за последние пять лет цена на мясо повысилась в два раза. Теперь, наверное, уже 1000 рублей будет стоить баранина. Говядина уже исчезла, потому что наши агрохолдинги получили от государства колоссальные деньги на развитие и стали ускорено вывозить, торговать лучшими сортами мяса. Они создали дефицит в магазинах еще раньше. Уже давно не было нормальной говядины. А сейчас цены взлетят», — отметил эксперт.

Ранее из-за падения курса рубля ряд крупных магазинов начал поднимать цены. Федеральная антимонопольная служба совместно с торговыми сетями будет сдерживать повышение цен на продукты. Такие ритейлеры, как «Ашан», «Атака», «Окей» и «Магнит» предложили ограничить наценку на уровне 5% на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

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