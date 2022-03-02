Власти ХМАО потратят 38 миллионов на покупку лекарств от COVID

03 марта 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

На противовирусные средства потратят в общей сложности более 32,2 миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти ХМАО закупят лекарства для борьбы с коронавирусом на сумму почти 38 миллионов рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте портала госзакупок. На сайте размещено восемь лотов на закупку препаратов Умифеновир, Интерферон, Фавипиравир, Парацетамол. В самой закупочной документации сказано, что поставка лекарственного препарата предназначена для лечения пациентов с COVID в условиях стационара. «Поставка лекарственного препарата для медицинского применения для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID — 19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях на 2022 год». Заказчиком выступает окружной «Центр лекарственного мониторинга». На противовирусные средства Умифеновир и Фавипиравир потратят в общей сложности более 32,2 миллиона рублей, на иммуностимулятор Интерферон — почти 5,5 миллиона, а на парацетамол — 221 тысячу 400 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО обратились в резервный фонд ради покупки лекарств от COVID. Правительство округа выделило 181,9 миллиона рублей из резервного фонда Югры для закупки медикаментов для больных коронавирусом, на эти средства планировалось приобрести новейшие лекарства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО закупят лекарства для борьбы с коронавирусом на сумму почти 38 миллионов рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте портала госзакупок. На сайте размещено восемь лотов на закупку препаратов Умифеновир, Интерферон, Фавипиравир, Парацетамол. В самой закупочной документации сказано, что поставка лекарственного препарата предназначена для лечения пациентов с COVID в условиях стационара. «Поставка лекарственного препарата для медицинского применения для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID — 19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях на 2022 год». Заказчиком выступает окружной «Центр лекарственного мониторинга». На противовирусные средства Умифеновир и Фавипиравир потратят в общей сложности более 32,2 миллиона рублей, на иммуностимулятор Интерферон — почти 5,5 миллиона, а на парацетамол — 221 тысячу 400 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО обратились в резервный фонд ради покупки лекарств от COVID. Правительство округа выделило 181,9 миллиона рублей из резервного фонда Югры для закупки медикаментов для больных коронавирусом, на эти средства планировалось приобрести новейшие лекарства.