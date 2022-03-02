Беженцев, которые приедут в Тюмень с территорий ДНР и ЛНР, расселят по общежитиям и гостиницам. Соответствующие данные представлены в проекте постановления приятельства региона, документ есть в распоряжении URA.RU.
«Утвердить перечень пунктов, в которых временно могут быть размещены граждане, постоянно проживающие на территории Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и прибывшие в Тюменскую область. Обеспечить гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, питание и транспортное обслуживание за счет средств областного бюджета», — говорится в проекте постановления, разработанном департаментом соцразвития региона.
Власти хотят разместить беженцев из ДНР и ЛНР в общежитиях, детских лагерях. Также им предложат гостиницы.
- отель «Колос»;
- детский лагерь «Снежинка» (Тюменский район);
- придорожный комплекс «Вояж» (Каскара);
- гостиница «20/20»;
- гостиница «Робинзон» (село Червишево);
- гостиница «Березка»;
- гостиница «Заречье»;
- отель «Макс»;
- гостиница «Урарту»;
- гостиница «Звезда»;
- база отдыха «Дом пионеров» (Тюменский район);
- отель «Резидент»;
- общежитие (улица Бабарынка, 65);
- гостиница «Каширская»;
- гостиница «Вояж»;
- гостиница «Виктория».
В пунктах временного размещения беженцы смогут провести максимум 60 дней. Помогать им будут волонтеры. Детей определят в учебные заведения, а взрослым подберут вакансии для трудоустройства. Всех прибывших протестируют на коронавирус.
Как ранее писало URA.RU, Тюменская область готова принять эвакуированных жителей ЛДНР. По данным властей, пункты смогут вместить порядка 1 600 человек.
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