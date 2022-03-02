Прибывших в Тюмень жителей Донбасса разместят в гостиницах, детских лагерях и общежитиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Беженцев, которые приедут в Тюмень с территорий ДНР и ЛНР, расселят по общежитиям и гостиницам. Соответствующие данные представлены в проекте постановления приятельства региона, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Утвердить перечень пунктов, в которых временно могут быть размещены граждане, постоянно проживающие на территории Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и прибывшие в Тюменскую область. Обеспечить гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, питание и транспортное обслуживание за счет средств областного бюджета», — говорится в проекте постановления, разработанном департаментом соцразвития региона.

Власти хотят разместить беженцев из ДНР и ЛНР в общежитиях, детских лагерях. Также им предложат гостиницы.

отель «Колос»;

детский лагерь «Снежинка» (Тюменский район);

придорожный комплекс «Вояж» (Каскара);

гостиница «20/20»;

гостиница «Робинзон» (село Червишево);

гостиница «Березка»;

гостиница «Заречье»;

отель «Макс»;

гостиница «Урарту»;

гостиница «Звезда»;

база отдыха «Дом пионеров» (Тюменский район);

отель «Резидент»;

общежитие (улица Бабарынка, 65);

гостиница «Каширская»;

гостиница «Вояж»;

гостиница «Виктория».

В пунктах временного размещения беженцы смогут провести максимум 60 дней. Помогать им будут волонтеры. Детей определят в учебные заведения, а взрослым подберут вакансии для трудоустройства. Всех прибывших протестируют на коронавирус.

Как ранее писало URA.RU, Тюменская область готова принять эвакуированных жителей ЛДНР. По данным властей, пункты смогут вместить порядка 1 600 человек.