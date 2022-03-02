02 марта 2022

Стали известны места, в которые в Тюмени поселят беженцев из ЛДНР. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, мчс, багаж
Прибывших в Тюмень жителей Донбасса разместят в гостиницах, детских лагерях и общежитиях Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Беженцев, которые приедут в Тюмень с территорий ДНР и ЛНР, расселят по общежитиям и гостиницам. Соответствующие данные представлены в проекте постановления приятельства региона, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Утвердить перечень пунктов, в которых временно могут быть размещены граждане, постоянно проживающие на территории Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и прибывшие в Тюменскую область. Обеспечить гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, питание и транспортное обслуживание за счет средств областного бюджета», — говорится в проекте постановления, разработанном департаментом соцразвития региона.

Власти хотят разместить беженцев из ДНР и ЛНР в общежитиях, детских лагерях. Также им предложат гостиницы.

  • отель «Колос»;
  • детский лагерь «Снежинка» (Тюменский район);
  • придорожный комплекс «Вояж» (Каскара);
  • гостиница «20/20»;
  • гостиница «Робинзон» (село Червишево);
  • гостиница «Березка»;
  • гостиница «Заречье»;
  • отель «Макс»;
  • гостиница «Урарту»;
  • гостиница «Звезда»;
  • база отдыха «Дом пионеров» (Тюменский район);
  • отель «Резидент»;
  • общежитие (улица Бабарынка, 65);
  • гостиница «Каширская»;
  • гостиница «Вояж»;
  • гостиница «Виктория».

В пунктах временного размещения беженцы смогут провести максимум 60 дней. Помогать им будут волонтеры. Детей определят в учебные заведения, а взрослым подберут вакансии для трудоустройства. Всех прибывших протестируют на коронавирус.

Как ранее писало URA.RU, Тюменская область готова принять эвакуированных жителей ЛДНР. По данным властей, пункты смогут вместить порядка 1 600 человек.

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Беженцев, которые приедут в Тюмень с территорий ДНР и ЛНР, расселят по общежитиям и гостиницам. Соответствующие данные представлены в проекте постановления приятельства региона, документ есть в распоряжении URA.RU. «Утвердить перечень пунктов, в которых временно могут быть размещены граждане, постоянно проживающие на территории Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и прибывшие в Тюменскую область. Обеспечить гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, питание и транспортное обслуживание за счет средств областного бюджета», — говорится в проекте постановления, разработанном департаментом соцразвития региона. Власти хотят разместить беженцев из ДНР и ЛНР в общежитиях, детских лагерях. Также им предложат гостиницы. В пунктах временного размещения беженцы смогут провести максимум 60 дней. Помогать им будут волонтеры. Детей определят в учебные заведения, а взрослым подберут вакансии для трудоустройства. Всех прибывших протестируют на коронавирус. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область готова принять эвакуированных жителей ЛДНР. По данным властей, пункты смогут вместить порядка 1 600 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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