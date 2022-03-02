В Тюмени начали принимать заявления на выплаты для беженцев

Каждому беженцу выделят по 10 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В Тюменской области начался прием заявлений от самостоятельно прибывших в регион жителей Донбасса, на получение выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области начался прием заявлений от самостоятельно прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР на получение единовременной выплаты. Все заявления будут направлены в Минтруда и соцразвития Ростовской области. Материальная помощь предоставляется в соответствии с постановлением правительства Ростовской области», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Согласно документу, о котором говорят власти, каждый беженец получит по 10 тысяч рублей. Заявления в Тюмени принимают в Центре обеспечения мер социальной поддержки (Пермякова, 24/2), с понедельника по четверг с 8:45 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. В других муниципалитетах необходимо обратиться в органы соцзащиты. Справки по телефону (3452) 6-8888-6.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открыли горячую линию для помощи беженцам, самостоятельно приехавшим в регион. А те жители Донбасса, которые прибудут централизованно, разместятся в 16 пунктах, список которых обнародовали власти.