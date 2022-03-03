Минкульт Британии хочет лишить РФ международных мероприятий

Глава администрации Министерства культуры Великобритании Надин Доррис хочет лишить Россию права проведения международных мероприятий. Причиной такого решения стала спецоперация на Украине.
«Культура теперь является третьим фронтом в украинской войне», — цитирует Доррис агентство Reuters. Глава Минкульта подчеркнула, что также обратилась к компаниям Meta и TikTok с предложением запретить доступ к телеканалу RT в Европе.
Ранее стало известно, что международная выставка животных FIFe приняла решение о запрете на участие российских кошек в конкурсах. Причиной этого решения стала спецоперация, которую Россия проводит на Украине по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины.
Глава администрации Министерства культуры Великобритании Надин Доррис хочет лишить Россию права проведения международных мероприятий. Причиной такого решения стала спецоперация на Украине. «Культура теперь является третьим фронтом в украинской войне», — цитирует Доррис агентство Reuters. Глава Минкульта подчеркнула, что также обратилась к компаниям Meta и TikTok с предложением запретить доступ к телеканалу RT в Европе. Ранее стало известно, что международная выставка животных FIFe приняла решение о запрете на участие российских кошек в конкурсах. Причиной этого решения стала спецоперация, которую Россия проводит на Украине по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины.