Российские стоматологи перейдут на китайские расходные материалы

03 марта 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

В некоторых клиниках запасов расходных материалов уже нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Стоматологии в России вынуждены будут перейти на китайские и корейские расходные материалы, в том числе составы для протезирования, инъекционный материал и приспособления для манипуляций. Как сообщили URA.RU несколько врачей, почти все расходники у них — импортные. «99% всех расходников в стоматологии — импортные. В Екатеринбурге одна из крупнейших стоматологических клиник имеет запасы расходников всего на два месяца. Немцы попрощались с нами. Замену ищем, вероятно, это будет Южная Корея или Китай. Будет не только дорого из-за курса [валют], но и будут перебои с поставками», — рассказал на условиях анонимности один из собеседников URA.RU. Наличие проблемы с расходными материалами подтвердил и российский стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский: «Ситуация катастрофическая. Я звоню в те компании, которые снабжают меня материалами. В основном я работаю с Германией и Швецией. Они в три-четыре раза повысили цены. Пока вопрос в ценах. Но некоторых вещей уже вообще нет. Уже все раскупили, поставок нет». В клинике Шаргородского расходников хватит на восемь месяцев. Но в каких-то стоматологиях, заметил хирург, остается запас на три месяца, а кто-то вообще покупает материалы по мере необходимости. Кроме того, у всех материалов существует срок годности, напомнил врач. Шаргородский добавил, что чаще всего стоматологии закупают расходники в Германии, Швеции, Франции, Японии и Южной Корее. По его словам, если европейские компании откажутся в будущем работать с российскими стоматологиями, поставлять необходимое будут Корея и Китай. При этом товары будут дороже прежнего в четыре раза, так как все продается в долларах. Кроме того, по мнению врачей, товары в этих странах не такие высококачественные. Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. На фоне этого, к примеру, фармацевтическая отрасль в России уже столкнулась с проблемами оплаты и доставки сырья для производства препаратов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоматологии в России вынуждены будут перейти на китайские и корейские расходные материалы, в том числе составы для протезирования, инъекционный материал и приспособления для манипуляций. Как сообщили URA.RU несколько врачей, почти все расходники у них — импортные. «99% всех расходников в стоматологии — импортные. В Екатеринбурге одна из крупнейших стоматологических клиник имеет запасы расходников всего на два месяца. Немцы попрощались с нами. Замену ищем, вероятно, это будет Южная Корея или Китай. Будет не только дорого из-за курса [валют], но и будут перебои с поставками», — рассказал на условиях анонимности один из собеседников URA.RU. Наличие проблемы с расходными материалами подтвердил и российский стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский: «Ситуация катастрофическая. Я звоню в те компании, которые снабжают меня материалами. В основном я работаю с Германией и Швецией. Они в три-четыре раза повысили цены. Пока вопрос в ценах. Но некоторых вещей уже вообще нет. Уже все раскупили, поставок нет». В клинике Шаргородского расходников хватит на восемь месяцев. Но в каких-то стоматологиях, заметил хирург, остается запас на три месяца, а кто-то вообще покупает материалы по мере необходимости. Кроме того, у всех материалов существует срок годности, напомнил врач. Шаргородский добавил, что чаще всего стоматологии закупают расходники в Германии, Швеции, Франции, Японии и Южной Корее. По его словам, если европейские компании откажутся в будущем работать с российскими стоматологиями, поставлять необходимое будут Корея и Китай. При этом товары будут дороже прежнего в четыре раза, так как все продается в долларах. Кроме того, по мнению врачей, товары в этих странах не такие высококачественные. Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. На фоне этого, к примеру, фармацевтическая отрасль в России уже столкнулась с проблемами оплаты и доставки сырья для производства препаратов.