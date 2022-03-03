Путин рассказал, почему Украине нельзя затягивать переговоры

03 марта 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что Украине не нужно затягивать с переговорами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал причины, по которым Украине нужно ускориться с переговорами. Информация о состоявшейся беседе опубликована на официальном сайте президента России. «Задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что у нас появятся дополнительные требования к Киеву», — цитирует сайт Кремля Путина. Также президент России подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, а утверждения об обстрелах и бомбардировках украинских городов не соответствуют действительности. 3 марта должен состоятся второй этап переговоров России и Украины на белорусской территории в Беловежской пуще. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, темой обсуждения станет прекращение огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что условия, которые выдвигает Россия, минимальны, и выразил уверенность, что решение по ним будет найдено. Ранее первый этап прошел в Гомельской области 28 февраля, где участники переговоров наметили ряд тем для обсуждения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал причины, по которым Украине нужно ускориться с переговорами. Информация о состоявшейся беседе опубликована на официальном сайте президента России. «Задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что у нас появятся дополнительные требования к Киеву», — цитирует сайт Кремля Путина. Также президент России подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, а утверждения об обстрелах и бомбардировках украинских городов не соответствуют действительности. 3 марта должен состоятся второй этап переговоров России и Украины на белорусской территории в Беловежской пуще. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, темой обсуждения станет прекращение огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что условия, которые выдвигает Россия, минимальны, и выразил уверенность, что решение по ним будет найдено. Ранее первый этап прошел в Гомельской области 28 февраля, где участники переговоров наметили ряд тем для обсуждения.