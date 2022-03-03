Телеканал «Дождь» приостановил вещание

03 марта 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Телеканалу «Дождь» нужно понять, как работать дальше, сообщила Наталья Синдеева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) временно приостанавливает свое вещание. Об этом сообщила генеральный директор СМИ Наталья Синдеева. «Такого тяжелого решения в нашей жизни еще не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Слово „временно“ очень важно в этом. Нам нужно силы немного и времени, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», — заявила Наталья Синдеева в эфире «Дождя». Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу, а также радиостанции «Эхо Москвы». По данным надзорного ведомства, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. Ранее депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Денацификация и демилитаризация Киева началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) временно приостанавливает свое вещание. Об этом сообщила генеральный директор СМИ Наталья Синдеева. «Такого тяжелого решения в нашей жизни еще не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Слово „временно“ очень важно в этом. Нам нужно силы немного и времени, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», — заявила Наталья Синдеева в эфире «Дождя». Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к телеканалу, а также радиостанции «Эхо Москвы». По данным надзорного ведомства, они публиковали фейки о спецоперации России на Украине, а также призывали к несанкционированным митингам и насильственному свержению конституционного строя РФ. После Совет Директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал и сайт СМИ. Ранее депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Денацификация и демилитаризация Киева началась утром 24 февраля. Законопроект уже одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. За распространение фейков, в случае принятия документа, будет грозить до 15 лет лишения свободы, передает телеканал 360.