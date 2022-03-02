В Перми пересмотрят дело в отношении осужденного директора вуза

Павел Задровский был осужден в декабре 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор директору Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павлу Задровскому. Уголовное дело в отношении него будет направлено на новое рассмотрение. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе краевого суда.

«Суд вынес решение: приговор в отношении Задровского в части оправдания его по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, и признания права на реабилитацию отменить. Уголовное дело в этой части передать на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд Перми в ином составе», — пояснили в суде.

Также из мотивировочной части исключено наказание Задровскому заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок два года. Ранее Мотовилихинский райсуд признал директора вуза виновным в превышении должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправил его в колонию на 6,5 лет.

Было установлено, что Задровский организовал поборы с преподавателей и фиктивно трудоустроил в вуз граждан. Они не выполняли свою работу, но получали зарплату, которую Задровский присваивал себе. Всего таким образом он получил 3,7 млн. рублей.

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