В Перми пересмотрят дело в отношении осужденного директора вуза

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор директору Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павлу Задровскому. Уголовное дело в отношении него будет направлено на новое рассмотрение. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе краевого суда.
«Суд вынес решение: приговор в отношении Задровского в части оправдания его по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, и признания права на реабилитацию отменить. Уголовное дело в этой части передать на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд Перми в ином составе», — пояснили в суде.
Также из мотивировочной части исключено наказание Задровскому заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок два года. Ранее Мотовилихинский райсуд признал директора вуза виновным в превышении должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправил его в колонию на 6,5 лет.
Было установлено, что Задровский организовал поборы с преподавателей и фиктивно трудоустроил в вуз граждан. Они не выполняли свою работу, но получали зарплату, которую Задровский присваивал себе. Всего таким образом он получил 3,7 млн. рублей.
Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор директору Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павлу Задровскому. Уголовное дело в отношении него будет направлено на новое рассмотрение. Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе краевого суда. «Суд вынес решение: приговор в отношении Задровского в части оправдания его по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, и признания права на реабилитацию отменить. Уголовное дело в этой части передать на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд Перми в ином составе», — пояснили в суде. Также из мотивировочной части исключено наказание Задровскому заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок два года. Ранее Мотовилихинский райсуд признал директора вуза виновным в превышении должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправил его в колонию на 6,5 лет. Было установлено, что Задровский организовал поборы с преподавателей и фиктивно трудоустроил в вуз граждан. Они не выполняли свою работу, но получали зарплату, которую Задровский присваивал себе. Всего таким образом он получил 3,7 млн. рублей.