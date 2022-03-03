ТАСС: в переговорах России и Украины наметился прогресс

03 марта 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка. Однако он подчеркнул, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала. «Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. РФ и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров», — цитирует Михаила Подоляка ТАСС. Советник руководителя офиса президента Украины сообщил, что Москва и Киев продолжат переговоры в третьем раунде, который состоится в ближайшие дни. Пока Киев не получил желаемых результатов, уточнил Подоляк. Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский уточнил, что стороны подробно обсудили гуманитарные, военные аспекты, а также вопрос будущего политического урегулирования. Он подчеркнул, что Москва и Киев договорились о том, что возможное прекращение огня будет временным. Мединский считает, что достигнутые соглашения стали существенным прогрессом на переговорах. Президент РФ Владимир Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории страны военное положение, передает телеканал 360. Позднее он предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. Мединский сообщил, что стороны нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.