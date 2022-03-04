Захарова обвинила США в шантаже и запугивании стран

Захарова обвинила Вашингтон в запугивании других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по теме контактов с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим перегруппировку [стран]. Но в каких условиях? В условиях жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивает и шантажирует в первую очередь, конечно, Вашингтон. Всеми возможными способами, какие только есть», — сказала Захарова в в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и Россией, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. При этом Запад на протяжении нескольких лет игнорировал обращения России с просьбой дать гарантии безопасности и не приближать вооружения к границам РФ. Просьбы не были услышаны, а воинственная риторика Украины и накачивание ее западным оружием вынудили Россию начать спецоперацию, чтобы обеспечить собственную безопасность.