Путин наградил российских медиков за борьбу с COVID-19

Путин представил российских медиков к госнаградам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении медикам государственных наград за борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить…», — говорится в указе. Согласно документу, орденом Пирогова награждены порядка 140 медиков из Подмосковья, Москвы и других регионов России. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждены восемь медиков, медалью Луки Крымского — почти 80 специалистов.

В 2020 году Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», передает RT. В ней он сравнил борьбу медиков в период пандемии коронавируса с участниками контртеррористических операций и военных действий. «Перед моими глазами молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в „красную зону“, чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть, — совсем юные ребята!» — написал президент. В июне 2020 года президент учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

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