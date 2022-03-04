В Канаде задержан самолет с россиянами, направляющимися в Арктику

В Канаде задержан чартерный самолет с с россиянами на борту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Чартерный самолет с двумя гражданами России был задержан в аэропорту Йеллоунайф на Северо-Западных территориях Канады. Об этом написал в четверг в Twitter канадский министр транспорта Омар Алгабра.

«Чартерный самолет с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа», — сообщил министр. Алгабра добавил, что это связано с санкциями в отношении России. По информации телеканала CBC, на борту самолета находились два россиянина. Он уточнил, что это члены арктической экспедиции, которые следовали в населенный пункт Резолют.

Министерство транспорта Канады сообщило журналистам, что в настоящее время ситуацией занимаются представители службы «Транспорт Канада» и пограничники. Они выясняют, соответствует ли состав нарушения введенному недавно ограничению, в соответствии с которым российским самолетам запрещено перемещаться в воздушном пространстве Канады.

27 февраля власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Вместе с ними воздушное пространство закрыли все страны Евросоюза. Запад начал вводить санкции в отношении России в ответ на ее спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Так, из страны уходят крупные производители и торговые сети, под ударом оказались промышленные и оборонные предприятия РФ, а также государственные учреждения и финансовые институты.

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