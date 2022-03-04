В России резко выросли цены на услуги стоматологов

В России изменятся цены на стоматологические услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть стоматологических клиник уже повысила цены на свои услуги на 10-15% из-за изменения курсов валют и логистики. Об этом сообщили представители профессионального общества.

«Повышение курса доллара приводит к неминуемому росту цен. Второй момент — сейчас имеется гиперспрос: как люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен, точно так же они спешат получить и стоматологические услуги. По рыночным механизмам это тоже приводит к повышению цен на услуги», — прокомментировал проблему роста цен на стоматологические услуги президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко, пишут «Известия».

По словам главного стоматолога Московской области Михаила Сойхера, медицинская сфера хоть и не попала под санкции, однако из-за подскочившего курса валют, а также проблем с логистикой, отрасли придется закупать необходимые медикаменты и материалы по повышенным ценам, вследствие чего цены на услуги значительно вырастут. Сойхер также сообщил, что из-за рубежа привозят импланты, материалы для пломб, слепочные массы и боры, которыми обрабатываются зубы.

Президент Стоматологической ассоциации России Алексей Антипенко утверждает, что повышение цен ожидается в основном в небольших клиниках и частных кабинетах, так как в таких местах выручка довольна небольшая и закупки производятся по необходимости, то есть достаточно часто. Эксперт сообщил, что крупные организации пока не собираются поднимать цены, так как они не хотят рисковать имиджем и планируют до последнего работать на том, что уже есть. По крайней мере, пока не прояснится ситуация.

Один из собеседников URA.RU сообщил, что 99% всех расходников в стоматологии — импортные. Так, в одной из крупнейших стоматологических клиник Екатеринбурга таких запасов хватит максимум на два месяца. Он доложил, что клиника, в которой сам работает, уже ищет замену тем же поставкам из Германии. Собеседник агентства предположил, что скорее всего будущим поставщиком стоматологии станет Южная Корея или Китай.

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