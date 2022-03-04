Фармацевты просят власти упростить систему ввода лекарств в РФ

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Документ направлен в правительство и Госдуму Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Представители фарминдустрии просят правительство и Госдуму упростить процедуру ввоза медикаментов в гражданский оборот. Письмо направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Правительству России надо дать право упрощать процедуру ввода лекарств в гражданский оборот. Оно должно пользоваться им в ситуации дефицита медикаментов или риска его возникновения из-за санкций», — считают представители четырех ассоциаций фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ), передают «Известия».

Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев сокрушается, что сейчас закон «Об обращении лекарственных средств» требует от фармацевтов сложной процедуры ввода лекарств в гражданский оборот. Для этого необходимо отдать на экспертизы в лаборатории Росздравнадзора первые три партии препарата, что «влечет за собой лишние траты и тормозит процесс вывода на рынок новых лекарственных средств».

Несколько читателей URA.RU сообщили о том, что россияне начали массово скупать импортные лекарства. Один из них — Анатолий — житель Екатеринбурга, рассказал агентству, что отечественных препаратов на полках аптек достаточно, а импортных почти нет. Для того, чтобы найти своей жене нужное лекарство, он потратил уйму времени.

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Представители фарминдустрии просят правительство и Госдуму упростить процедуру ввоза медикаментов в гражданский оборот. Письмо направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Правительству России надо дать право упрощать процедуру ввода лекарств в гражданский оборот. Оно должно пользоваться им в ситуации дефицита медикаментов или риска его возникновения из-за санкций», — считают представители четырех ассоциаций фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ), передают «Известия». Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев сокрушается, что сейчас закон «Об обращении лекарственных средств» требует от фармацевтов сложной процедуры ввода лекарств в гражданский оборот. Для этого необходимо отдать на экспертизы в лаборатории Росздравнадзора первые три партии препарата, что «влечет за собой лишние траты и тормозит процесс вывода на рынок новых лекарственных средств». Несколько читателей URA.RU сообщили о том, что россияне начали массово скупать импортные лекарства. Один из них — Анатолий — житель Екатеринбурга, рассказал агентству, что отечественных препаратов на полках аптек достаточно, а импортных почти нет. Для того, чтобы найти своей жене нужное лекарство, он потратил уйму времени.
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