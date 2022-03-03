Синоптик предупредил курганцев о сильных снегопадах и морозах

Снегопады, по данным синоптика, пройдут 5 и 6 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 5 и 6 марта ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«5 и 6 марта на территории Курганской области прогнозируются сильные снегопады. В Кургане выпадет 11-15 см снега, что составляет 70% месячной нормы», — написал синоптик на сайте «Блог Ильи Винштейна».

По его данным, 6 марта ожидается метель, а порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. Винштейн отметил, что снегопады будут идти с 21:00 5 марта до 18:00 6 марта. Самые сильные снегопады, по его словам, пройдут на юго-востоке и востоке региона, где выпадет 15-20 см снега. Синоптик добавил, что с 7 по 12 марта температура воздуха может опуститься ниже нормы на 9-11 градусов. По его данным, днем может похолодать до -14 градусов, а ночью — до -26. С 13 марта начнется плавный рост температуры.

Сотрудники ГИБДД на сайте областного УМВД предупредили, что температурные колебания могут привести к образованию снежного наката и гололедицы на дороге. Также они добавили, что осадки могут ограничить видимость на дороге. Участников дорожного движения призвали быть внимательными на дорогах и воздержаться от дальних поездок.