03 марта 2022

Челябинка раскаялась и получила условный срок за смерть младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам банды: Булдашев, Ишбулатов, Соколов. Челябинск , судья, суд
При вынесении приговора суд учел раскаяния женщины (фото из архива) Фото:

Жительница Катав-Ивановска осуждена условно за убийство своего новорожденного ребенка. При вынесении приговора суд учел раскаяния и тяжелую жизненную ситуацию женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«За убийство новорожденного ребенка 36-летней жительнице Катав-Ивановска назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно. Городской суд вынес приговор с учетом смягчающих вину обстоятельств, раскаяния, тяжелой жизненной ситуации и наличия у виновной троих малолетних детей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В суде установлено, что подсудимая в апреле 2021 года, находясь в частном доме Катав-Ивановска, родила здорового мальчика. После чего женщина завернула его с головой в простынь, тем самым перекрыв доступ к кислороду. Затем мать положила младенца в картонную коробку и отнесла в сени своего дома, где оставила его на три дня.

В результате наступила смерть ребенка. Пытаясь скрыть следы преступления, женщина захоронила своего ребенка на городском кладбище. Тело мертвого младенца обнаружили в мае сотрудники правоохранительных органов и сумели разыскать местную жительницу.

Ранее Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения жительницу Башкортостана за убийство 7-месячной дочери. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача, и девочка погибла от удара о дверной косяк.

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Жительница Катав-Ивановска осуждена условно за убийство своего новорожденного ребенка. При вынесении приговора суд учел раскаяния и тяжелую жизненную ситуацию женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «За убийство новорожденного ребенка 36-летней жительнице Катав-Ивановска назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно. Городской суд вынес приговор с учетом смягчающих вину обстоятельств, раскаяния, тяжелой жизненной ситуации и наличия у виновной троих малолетних детей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В суде установлено, что подсудимая в апреле 2021 года, находясь в частном доме Катав-Ивановска, родила здорового мальчика. После чего женщина завернула его с головой в простынь, тем самым перекрыв доступ к кислороду. Затем мать положила младенца в картонную коробку и отнесла в сени своего дома, где оставила его на три дня. В результате наступила смерть ребенка. Пытаясь скрыть следы преступления, женщина захоронила своего ребенка на городском кладбище. Тело мертвого младенца обнаружили в мае сотрудники правоохранительных органов и сумели разыскать местную жительницу. Ранее Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения жительницу Башкортостана за убийство 7-месячной дочери. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача, и девочка погибла от удара о дверной косяк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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