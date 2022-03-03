Челябинка раскаялась и получила условный срок за смерть младенца

Жительница Катав-Ивановска осуждена условно за убийство своего новорожденного ребенка. При вынесении приговора суд учел раскаяния и тяжелую жизненную ситуацию женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«За убийство новорожденного ребенка 36-летней жительнице Катав-Ивановска назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно. Городской суд вынес приговор с учетом смягчающих вину обстоятельств, раскаяния, тяжелой жизненной ситуации и наличия у виновной троих малолетних детей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
В суде установлено, что подсудимая в апреле 2021 года, находясь в частном доме Катав-Ивановска, родила здорового мальчика. После чего женщина завернула его с головой в простынь, тем самым перекрыв доступ к кислороду. Затем мать положила младенца в картонную коробку и отнесла в сени своего дома, где оставила его на три дня.
В результате наступила смерть ребенка. Пытаясь скрыть следы преступления, женщина захоронила своего ребенка на городском кладбище. Тело мертвого младенца обнаружили в мае сотрудники правоохранительных органов и сумели разыскать местную жительницу.
Ранее Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения жительницу Башкортостана за убийство 7-месячной дочери. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача, и девочка погибла от удара о дверной косяк.
Жительница Катав-Ивановска осуждена условно за убийство своего новорожденного ребенка. При вынесении приговора суд учел раскаяния и тяжелую жизненную ситуацию женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «За убийство новорожденного ребенка 36-летней жительнице Катав-Ивановска назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно. Городской суд вынес приговор с учетом смягчающих вину обстоятельств, раскаяния, тяжелой жизненной ситуации и наличия у виновной троих малолетних детей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В суде установлено, что подсудимая в апреле 2021 года, находясь в частном доме Катав-Ивановска, родила здорового мальчика. После чего женщина завернула его с головой в простынь, тем самым перекрыв доступ к кислороду. Затем мать положила младенца в картонную коробку и отнесла в сени своего дома, где оставила его на три дня. В результате наступила смерть ребенка. Пытаясь скрыть следы преступления, женщина захоронила своего ребенка на городском кладбище. Тело мертвого младенца обнаружили в мае сотрудники правоохранительных органов и сумели разыскать местную жительницу. Ранее Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения жительницу Башкортостана за убийство 7-месячной дочери. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача, и девочка погибла от удара о дверной косяк.