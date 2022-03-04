ЦБ снизил комиссию за покупку валюты на бирже

Для физлиц комиссия снизилась с 30% до 12%, для юрлиц — до 12% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Центральный Банк России принял решение снизить комиссию за покупку валюты на бирже. Для физлиц и юрлиц комиссия теперь будет 12%.

«Банк России с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12%», — озвучил решение ЦБ. Заявление опубликовано на официальном сайте Банка России.

Также известно, что Центробанк ввел комиссию для физических лиц в 30% при покупке долларов и евро на бирже. По мнению ЦБ, это решение принято, чтобы выровнять конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи.