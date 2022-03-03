03 марта 2022

Обвиняемые в убийстве тюменского бизнесмена выпущены на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
При вынесении приговора Тюменский областной суд учитывал вердикт присяжных Фото:

Тюменский областной суд вынес приговор в отношении Андрея Давыдова, Дмитрия Иванова и Алены Яковлевой, которые проходили обвиняемыми по делу об убийстве местного предпринимателя Вадима Шушанова, частично оправдав их. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее бывший бизнес-партнер убитого Алексей Щепелин был отправлен за это преступление в колонию на 11 лет.

«На основании вердикта присяжных заседателей, суд признал Андрея Давыдова виновным в укрывательстве убийства, но оправдал в самом убийстве и самоуправных действиях, совершенных с угрозой применения насилия. Наказание (с учетом смягчающих обстоятельств, срока содержания под стражей и домашнего ареста) — штраф 150 тыс. рублей. Суд освободил его от назначенного наказания в связи с истечением срока данности привлечения к уголовной ответственности», — сообщает Объединенная пресс-служба.

Яковлеву суд оправдал в части пособничества в убийстве и самоуправных действиях. Но признал ее виновной в мошенничестве при получении выплат. Наказание — лишение свободы условно сроком 3 года. Иванова суд, на основании вердикта присяжных заседателей, оправдал полностью.

Как ранее указывало агентство, тюменский предприниматель Вадим Шушанов пропал в 2008 году. Как выяснилось позже, с ним расправился бизнес-партнер Алексей Щепелин, который после совершения преступления подался в бега. На протяжении 12 лет он скрывался от правосудия за пределами Тюменской области. При этом родственники Щепелина заявили, что он умер. После задержания убийцы на скамье подсудимых оказались еще три человека — его бывшая жена Яковлева и друзья Давыдов и Иванов. Их обвинили в том, что они, в той или иной степени, принимали участие в совершении преступления.

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Тюменский областной суд вынес приговор в отношении Андрея Давыдова, Дмитрия Иванова и Алены Яковлевой, которые проходили обвиняемыми по делу об убийстве местного предпринимателя Вадима Шушанова, частично оправдав их. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее бывший бизнес-партнер убитого Алексей Щепелин был отправлен за это преступление в колонию на 11 лет. «На основании вердикта присяжных заседателей, суд признал Андрея Давыдова виновным в укрывательстве убийства, но оправдал в самом убийстве и самоуправных действиях, совершенных с угрозой применения насилия. Наказание (с учетом смягчающих обстоятельств, срока содержания под стражей и домашнего ареста) — штраф 150 тыс. рублей. Суд освободил его от назначенного наказания в связи с истечением срока данности привлечения к уголовной ответственности», — сообщает Объединенная пресс-служба. Яковлеву суд оправдал в части пособничества в убийстве и самоуправных действиях. Но признал ее виновной в мошенничестве при получении выплат. Наказание — лишение свободы условно сроком 3 года. Иванова суд, на основании вердикта присяжных заседателей, оправдал полностью. Как ранее указывало агентство, тюменский предприниматель Вадим Шушанов пропал в 2008 году. Как выяснилось позже, с ним расправился бизнес-партнер Алексей Щепелин, который после совершения преступления подался в бега. На протяжении 12 лет он скрывался от правосудия за пределами Тюменской области. При этом родственники Щепелина заявили, что он умер. После задержания убийцы на скамье подсудимых оказались еще три человека — его бывшая жена Яковлева и друзья Давыдов и Иванов. Их обвинили в том, что они, в той или иной степени, принимали участие в совершении преступления.
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