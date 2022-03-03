Владимир Путин назначил новых судей в Тюменской области

Владимир Путин дал двум судьям работу в Ишиме и Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Указом президента России Владимира Путина двое судей получили должности в судах Ишима и Тюмени. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В Тюменской области назначить заместителем председателя Ишимского городского суда на шестилетний срок полномочий Гультяеву Елену Анатольевну. Судьей Калининского районного суда Тюмени назначить Полушину Аллу Валерьевну», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Агентство писало и о других перестановках в судах Тюменской области. Так, в скором времени свою должность может покинуть председатель Арбитражного суда Олег Финько, а ранее судья Ленинского районного суда Тюмени Амина Бухарова перешла на работу в Курганскую область.