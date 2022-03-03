03 марта 2022

В Тюмени закрыли магазины сети Mango

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Mango. Тюмень
После H&M тюменцы лишились и покупок в магазинах Mango Фото:
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Магазины одежды испанской сети Mango прекратили свою работу в Тюмени, 4 марта торговые точки не открыли свои двери для покупателей. О прекращении работы в России ранее заявили на официальном сайте компании.

«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — сообщается на официальном сайте компании.

4 марта магазины не открылись в Тюмени. Как сообщил корреспондент URA.RU, покупатели, пришедшие в ТЦ «Галерея Вояж» к открытию торговой точки не смогли попасть внутрь: вход был закрыт рольставнями, никаких объявлений вывешено не было.

По телефону службы поддержки для клиентов Mango робот не соединяет с оператором. После долгого ожидания звонок сбрасывается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прекратили работу магазины сети H&M. По заявлению компании, решение было принято в связи с событиями на Украине. В настоящее время Россия проводит там спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ на эти действия руководство РФ и его жители подверглись санкциям.

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Магазины одежды испанской сети Mango прекратили свою работу в Тюмени, 4 марта торговые точки не открыли свои двери для покупателей. О прекращении работы в России ранее заявили на официальном сайте компании. «Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — сообщается на официальном сайте компании. 4 марта магазины не открылись в Тюмени. Как сообщил корреспондент URA.RU, покупатели, пришедшие в ТЦ «Галерея Вояж» к открытию торговой точки не смогли попасть внутрь: вход был закрыт рольставнями, никаких объявлений вывешено не было. По телефону службы поддержки для клиентов Mango робот не соединяет с оператором. После долгого ожидания звонок сбрасывается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прекратили работу магазины сети H&M. По заявлению компании, решение было принято в связи с событиями на Украине. В настоящее время Россия проводит там спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ на эти действия руководство РФ и его жители подверглись санкциям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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