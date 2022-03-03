В Тюмени закрыли магазины сети Mango

После H&M тюменцы лишились и покупок в магазинах Mango Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины одежды испанской сети Mango прекратили свою работу в Тюмени, 4 марта торговые точки не открыли свои двери для покупателей. О прекращении работы в России ранее заявили на официальном сайте компании.

«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — сообщается на официальном сайте компании.

4 марта магазины не открылись в Тюмени. Как сообщил корреспондент URA.RU, покупатели, пришедшие в ТЦ «Галерея Вояж» к открытию торговой точки не смогли попасть внутрь: вход был закрыт рольставнями, никаких объявлений вывешено не было.

По телефону службы поддержки для клиентов Mango робот не соединяет с оператором. После долгого ожидания звонок сбрасывается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прекратили работу магазины сети H&M. По заявлению компании, решение было принято в связи с событиями на Украине. В настоящее время Россия проводит там спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ на эти действия руководство РФ и его жители подверглись санкциям.