Госдума обсудит срочные меры поддержки россиян из-за санкций

Госдума экстренно обсудит меры поддержки граждан в условиях введения санкций. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«На следующей неделе дополнительно еще соберемся 10 и 11 марта, учитывая, что правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив, для того чтобы поддержать экономику и граждан и многие вопросы решить, которые необходимо именно в условиях серьезного вызова, связанного с санкциями», — цитирует сайт Госдумы Вячеслава Володина.
Госдума рассмотрит ряд законопроектов для защиты россиян и экономики от влияния санкций. Среди них есть инициатива по введению кредитных каникул, пишет RT. Также будет возможность для правительства индексировать пенсии. В отношении компаний планируют ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца года, а также аккредитованных IT-организаций, сообщает VSE42.Ru.
Госдума экстренно обсудит меры поддержки граждан в условиях введения санкций. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «На следующей неделе дополнительно еще соберемся 10 и 11 марта, учитывая, что правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив, для того чтобы поддержать экономику и граждан и многие вопросы решить, которые необходимо именно в условиях серьезного вызова, связанного с санкциями», — цитирует сайт Госдумы Вячеслава Володина. Госдума рассмотрит ряд законопроектов для защиты россиян и экономики от влияния санкций. Среди них есть инициатива по введению кредитных каникул, пишет RT. Также будет возможность для правительства индексировать пенсии. В отношении компаний планируют ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца года, а также аккредитованных IT-организаций, сообщает VSE42.Ru.