Госдума обсудит срочные меры поддержки россиян из-за санкций

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме рассмотрят пакет законопроектов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Госдума экстренно обсудит меры поддержки граждан в условиях введения санкций. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На следующей неделе дополнительно еще соберемся 10 и 11 марта, учитывая, что правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив, для того чтобы поддержать экономику и граждан и многие вопросы решить, которые необходимо именно в условиях серьезного вызова, связанного с санкциями», — цитирует сайт Госдумы Вячеслава Володина.

Госдума рассмотрит ряд законопроектов для защиты россиян и экономики от влияния санкций. Среди них есть инициатива по введению кредитных каникул, пишет RT. Также будет возможность для правительства индексировать пенсии. В отношении компаний планируют ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца года, а также аккредитованных IT-организаций, сообщает VSE42.Ru.

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Госдума экстренно обсудит меры поддержки граждан в условиях введения санкций. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «На следующей неделе дополнительно еще соберемся 10 и 11 марта, учитывая, что правительство подготовит второй пакет законодательных инициатив, для того чтобы поддержать экономику и граждан и многие вопросы решить, которые необходимо именно в условиях серьезного вызова, связанного с санкциями», — цитирует сайт Госдумы Вячеслава Володина. Госдума рассмотрит ряд законопроектов для защиты россиян и экономики от влияния санкций. Среди них есть инициатива по введению кредитных каникул, пишет RT. Также будет возможность для правительства индексировать пенсии. В отношении компаний планируют ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца года, а также аккредитованных IT-организаций, сообщает VSE42.Ru.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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