The Times: Британия отдаст дома олигархов РФ беженцам с Украины

04 марта 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Активы олигархов могут перейти к английским властям, а те отдадут их украинским беженцам Фото: Tyler Olson\dreamstime.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Англии предлагают размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках российских олигархов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба. «Мы рассмотрим все возможные варианты. Это командная работа правительства, от министров иностранных дел и обороны до [министра ЖХК, общин и местного самоуправления] Майкла Гоува, и, конечно же, премьер-министр Борис Джонсон очень упорно этому способствует», — сказал Рааб. При этом он подчеркнул, что изымать будут активы при условии законных на то оснований. В то же время британские власти еще не приняли никакие меры в отношении девяти крупных бизнесменов из России. Однако в скором времени Англия обещает ввести в отношении их ограничения. Ранее Великобритания заявила, что составила санкционный список российских олигархов. Под санкции уже попал бизнесмен Роман Абрамович, который в настоящий момент продает свои активы в Лондоне, в частности выставил на продажу ФК «Челси». Все это последствия начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Англии предлагают размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках российских олигархов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба. «Мы рассмотрим все возможные варианты. Это командная работа правительства, от министров иностранных дел и обороны до [министра ЖХК, общин и местного самоуправления] Майкла Гоува, и, конечно же, премьер-министр Борис Джонсон очень упорно этому способствует», — сказал Рааб. При этом он подчеркнул, что изымать будут активы при условии законных на то оснований. В то же время британские власти еще не приняли никакие меры в отношении девяти крупных бизнесменов из России. Однако в скором времени Англия обещает ввести в отношении их ограничения. Ранее Великобритания заявила, что составила санкционный список российских олигархов. Под санкции уже попал бизнесмен Роман Абрамович, который в настоящий момент продает свои активы в Лондоне, в частности выставил на продажу ФК «Челси». Все это последствия начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.