The Times: Британия отдаст дома олигархов РФ беженцам с Украины

Власти Англии предлагают размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках российских олигархов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба.
«Мы рассмотрим все возможные варианты. Это командная работа правительства, от министров иностранных дел и обороны до [министра ЖХК, общин и местного самоуправления] Майкла Гоува, и, конечно же, премьер-министр Борис Джонсон очень упорно этому способствует», — сказал Рааб. При этом он подчеркнул, что изымать будут активы при условии законных на то оснований.
В то же время британские власти еще не приняли никакие меры в отношении девяти крупных бизнесменов из России. Однако в скором времени Англия обещает ввести в отношении их ограничения.
Ранее Великобритания заявила, что составила санкционный список российских олигархов. Под санкции уже попал бизнесмен Роман Абрамович, который в настоящий момент продает свои активы в Лондоне, в частности выставил на продажу ФК «Челси». Все это последствия начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.
Власти Англии предлагают размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках российских олигархов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба. «Мы рассмотрим все возможные варианты. Это командная работа правительства, от министров иностранных дел и обороны до [министра ЖХК, общин и местного самоуправления] Майкла Гоува, и, конечно же, премьер-министр Борис Джонсон очень упорно этому способствует», — сказал Рааб. При этом он подчеркнул, что изымать будут активы при условии законных на то оснований. В то же время британские власти еще не приняли никакие меры в отношении девяти крупных бизнесменов из России. Однако в скором времени Англия обещает ввести в отношении их ограничения. Ранее Великобритания заявила, что составила санкционный список российских олигархов. Под санкции уже попал бизнесмен Роман Абрамович, который в настоящий момент продает свои активы в Лондоне, в частности выставил на продажу ФК «Челси». Все это последствия начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.