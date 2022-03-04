The Times: Британия отдаст дома олигархов РФ беженцам с Украины

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Активы олигархов могут перейти к английским властям, а те отдадут их украинским беженцам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Англии предлагают размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках российских олигархов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба.

«Мы рассмотрим все возможные варианты. Это командная работа правительства, от министров иностранных дел и обороны до [министра ЖХК, общин и местного самоуправления] Майкла Гоува, и, конечно же, премьер-министр Борис Джонсон очень упорно этому способствует», — сказал Рааб. При этом он подчеркнул, что изымать будут активы при условии законных на то оснований.

В то же время британские власти еще не приняли никакие меры в отношении девяти крупных бизнесменов из России. Однако в скором времени Англия обещает ввести в отношении их ограничения.

Ранее Великобритания заявила, что составила санкционный список российских олигархов. Под санкции уже попал бизнесмен Роман Абрамович, который в настоящий момент продает свои активы в Лондоне, в частности выставил на продажу ФК «Челси». Все это последствия начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.

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Власти Англии предлагают размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках российских олигархов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба. «Мы рассмотрим все возможные варианты. Это командная работа правительства, от министров иностранных дел и обороны до [министра ЖХК, общин и местного самоуправления] Майкла Гоува, и, конечно же, премьер-министр Борис Джонсон очень упорно этому способствует», — сказал Рааб. При этом он подчеркнул, что изымать будут активы при условии законных на то оснований. В то же время британские власти еще не приняли никакие меры в отношении девяти крупных бизнесменов из России. Однако в скором времени Англия обещает ввести в отношении их ограничения. Ранее Великобритания заявила, что составила санкционный список российских олигархов. Под санкции уже попал бизнесмен Роман Абрамович, который в настоящий момент продает свои активы в Лондоне, в частности выставил на продажу ФК «Челси». Все это последствия начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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