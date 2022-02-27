В Британии составили санкционный список российских олигархов

В ближайшие недели Великобритания введет санкции против «российских олигархов», сообщила Лиз Трасс
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания составила список «российских олигархов», против которых в ближайшие недели будут введены санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.
«Великобритания составила список „российских олигархов“, против которых в ближайшие недели будут введены санкции», — приводит слова Лиз Трасс ТАСС.
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