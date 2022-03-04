Минцифры РФ хочет ослабить «закон Яровой»

Минцифры РФ предложило временно отложить исполнение некоторых требований «закона Яровой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Минцифры РФ предложило на год ослабить действие «закона Яровой». С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава ведомства Максут Шадаев. Согласно «закону Яровой», операторы связи обязаны хранить аудиозаписи разговоров и текстовые сообщения своих абонентов в течение полугода.

«Минцифры подготовило меры для обеспечения бесперебойного и устойчивого функционирования телекоммуникационной инфраструктуры в условиях введения санкций. Среди предложений — на год приостановить требование „закона Яровой“ по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик», — сообщает РБК со ссылкой на письмо Максута Шадаева Михаилу Мишустину.

«Закон Яровой» вступил в силу в июле 2018 года. Согласно ему, операторы связи обязаны хранить аудиозаписи разговоров и текстовые сообщения в течение полугода, а мессенджеры, сервисы электронной почты и другие площадки — переписку, вложенные файлы и другой пользовательский контент в течение 30 дней. При этом с 2023 года операторы связи должны были ежегодно увеличивать емкость своих систем хранения на 15%. Ранее это требование приостановили из-за пандемии коронавируса.

Также Минцифры предлагает ввести механизм справедливой индексации тарифов связи с учетом роста потребительских цен. Еще одна мера — мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот LTE (4G). Ранее от операторов «большой четверки» (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) потребовали обеспечить покрытие федеральных автодорог и населенных пунктов с числом жителей более тысячи человек. Сейчас Минцифры предлагает временно отложить исполнение этого требования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские IT-компании смогут в течение трех лет не платить налог на прибыль. Кроме того, их освободят от проверок контрольными органами, а сотрудников таких фирм — от обязательной службы в армии, передает телеканал 360. До этого Мишустин анонсировал создание оперативного штаба создание оперативного штаба по противодействию санкциям. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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