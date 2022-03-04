Путин: у России нет злых намерений к соседям

Президент РФ Владимир Путин попросил иностранных коллег не нагнетать ситуацию вокруг Украины. Глава государства заявил о готовности сотрудничать ради нормализации отношений.
«У нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран, а так — надо нормализовать отношения и сотрудничать», — цитирует президента telegram-канал РИА «Новости».
Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Целью является демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные уважительно относятся к мирным жителям и сдавшимся солдатам.
Президент РФ Владимир Путин попросил иностранных коллег не нагнетать ситуацию вокруг Украины. Глава государства заявил о готовности сотрудничать ради нормализации отношений. «У нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран, а так — надо нормализовать отношения и сотрудничать», — цитирует президента telegram-канал РИА «Новости». Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Целью является демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные уважительно относятся к мирным жителям и сдавшимся солдатам.