Путин: у России нет злых намерений к соседям

Путин хочет нормализовать отношения с иностранными коллегами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин попросил иностранных коллег не нагнетать ситуацию вокруг Украины. Глава государства заявил о готовности сотрудничать ради нормализации отношений.

«У нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран, а так — надо нормализовать отношения и сотрудничать», — цитирует президента telegram-канал РИА «Новости».

Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Целью является демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные уважительно относятся к мирным жителям и сдавшимся солдатам.