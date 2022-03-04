Путин: у России нет злых намерений к соседям

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин хочет нормализовать отношения с иностранными коллегами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин попросил иностранных коллег не нагнетать ситуацию вокруг Украины. Глава государства заявил о готовности сотрудничать ради нормализации отношений.

«У нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран, а так — надо нормализовать отношения и сотрудничать», — цитирует президента telegram-канал РИА «Новости».

Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Целью является демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные уважительно относятся к мирным жителям и сдавшимся солдатам.

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Президент РФ Владимир Путин попросил иностранных коллег не нагнетать ситуацию вокруг Украины. Глава государства заявил о готовности сотрудничать ради нормализации отношений. «У нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран, а так — надо нормализовать отношения и сотрудничать», — цитирует президента telegram-канал РИА «Новости». Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Целью является демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные уважительно относятся к мирным жителям и сдавшимся солдатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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