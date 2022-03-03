В Тюмени после COVID врачи нашли у пациентов «плесень» в голове

Хирургам приходится удалять пораженные ткани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса, так называемой «черной плесенью», были вылечены тюменскими врачами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

«Агрессивная грибковая инфекция — мукормикроз, или „черная плесень“, считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19. Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. На базе ОКБ №2 с начала пандемии необходимое лечение получили восемь пациентов с данным заболеванием», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения.

Мукормикроз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа. Инфекция быстро распространяется, захватывая все новые области.

Чтобы устранить проблему, необходимо провести операцию и удалить пораженные ткани. Лечение совместно проводят ЛОР-врачи, челюстные хирурги, иногда требуется помощь нейрохирургов и окулистов.

Ранее главный педиатр Тюменской области рассказала, что коронавирус все чаще стал вызывать тяжелые осложнения у детей. У несовершеннолетних поражаются основные жизненно важные системы организма, и вероятность летального исхода составляет 2—6%.