03 марта 2022

В Тюмени после COVID врачи нашли у пациентов «плесень» в голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургам приходится удалять пораженные ткани Фото:

Восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса, так называемой «черной плесенью», были вылечены тюменскими врачами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

«Агрессивная грибковая инфекция — мукормикроз, или „черная плесень“, считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19. Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. На базе ОКБ №2 с начала пандемии необходимое лечение получили восемь пациентов с данным заболеванием», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения.

Мукормикроз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа. Инфекция быстро распространяется, захватывая все новые области.

Чтобы устранить проблему, необходимо провести операцию и удалить пораженные ткани. Лечение совместно проводят ЛОР-врачи, челюстные хирурги, иногда требуется помощь нейрохирургов и окулистов.

Ранее главный педиатр Тюменской области рассказала, что коронавирус все чаще стал вызывать тяжелые осложнения у детей. У несовершеннолетних поражаются основные жизненно важные системы организма, и вероятность летального исхода составляет 2—6%.

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Восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса, так называемой «черной плесенью», были вылечены тюменскими врачами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2. «Агрессивная грибковая инфекция — мукормикроз, или „черная плесень“, считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19. Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. На базе ОКБ №2 с начала пандемии необходимое лечение получили восемь пациентов с данным заболеванием», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения. Мукормикроз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа. Инфекция быстро распространяется, захватывая все новые области. Чтобы устранить проблему, необходимо провести операцию и удалить пораженные ткани. Лечение совместно проводят ЛОР-врачи, челюстные хирурги, иногда требуется помощь нейрохирургов и окулистов. Ранее главный педиатр Тюменской области рассказала, что коронавирус все чаще стал вызывать тяжелые осложнения у детей. У несовершеннолетних поражаются основные жизненно важные системы организма, и вероятность летального исхода составляет 2—6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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