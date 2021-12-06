Врач предупредил о тяжелых осложнениях из-за COVID у детей

По мнению медиков, коронавирус грозит несовершеннолетним непредсказуемыми осложнениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

COVID-19 у детей опасен непредсказуемыми осложнениями. Об этом информационному центру правительства региона рассказала главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова. По ее словам, все чаще несовершеннолетние, зараженные коронавирусом, сталкиваются с тяжелым течением болезни.

«В первые месяцы пандемии COVID-19 в обществе сложилось убеждение, что у детей это заболевание протекает в легкой форме и редко приводит к летальному исходу. Однако уже с апреля-мая 2020 года Великобритания, США, а затем и все страны мира столкнулись с тяжелым течением COVID-19 у детей», — отметила Ушакова.

Она уточнила, что такой вариант болезни получил название «мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с острой коронавирусной инфекцией». С осени прошлого года случаи заболеваемости такой вариацией COVID-19 стали регистрироваться у детей в России. В частности, в Тюменской области.

По мнению педиатра, рост детской заболеваемости мультисистемным воспалительным синдромом возникает через 2-4 недели после каждой новой волны COVID-19. При этом у несовершеннолетних поражаются основные жизненно важные системы организма, и вероятность летального исхода составляет 2-6%.

Ранее URA.RU писало о том, что пандемия коронавируса стала одной из причин возникновения огромных очередей в больницах и поликлиниках Тюмени. При этом власти региона заявили о готовности к началу вакцинации детей от COVID-19.