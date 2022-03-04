Бойцы ЛНР помогли воссоединиться матери и дочери. Видео

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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс
Война в Донбассе идет уже восемь лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мать украинской военнослужащей поблагодарила бойцов ЛНР за возвращение ее дочери домой. Мать встретила ребенка слезами радости на освобожденной территории. Об этом сообщает RT в своем telegram-канале.

«Спасибо, что привезли. Господи, спасибо! Я кланяюсь вам. Моя куколка вернулась», — сказала женщина.

Ранее жительнице Луганска Галина Северенко рассказала о том, что ее единственный сын погиб, защищая независимость республики. Пенсию на территории Украины она получать не могла из-за выстроенных националистами блокпостов, денег на жизнь не хватало, поэтому она переехала жить в ЯНАО.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Мать украинской военнослужащей поблагодарила бойцов ЛНР за возвращение ее дочери домой. Мать встретила ребенка слезами радости на освобожденной территории. Об этом сообщает RT в своем telegram-канале. «Спасибо, что привезли. Господи, спасибо! Я кланяюсь вам. Моя куколка вернулась», — сказала женщина. Ранее жительнице Луганска Галина Северенко рассказала о том, что ее единственный сын погиб, защищая независимость республики. Пенсию на территории Украины она получать не могла из-за выстроенных националистами блокпостов, денег на жизнь не хватало, поэтому она переехала жить в ЯНАО. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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