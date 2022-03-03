Губернатор ХМАО раскритиковала чиновника за скучный доклад. «Просто жуть»

04 марта 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой показался скучным доклад директора окружного департамента культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала директора окружного департамента культуры Артура Латыпова за скучный доклад о нацпроекте «Культура» во время онлайн-эфира с югорчанами. Она отметила, что ситуацию спасла только сурдопереводчик, которая сопровождала речь чиновника, передает корреспондент URA.RU. Латыпов во время онлайн-эфира отчитывался о реализации нацпроекта «Культура» в Югре. Но доклад не впечатлил губернатора ХМАО. «Зачем я вам слово давала? Вы посмотрите, какой замечательный человек, доброжелательный, улыбчивый. А вы так прокомментировали этот вопрос, что просто жуть. Я вас очень прошу, уважаемый Артур Альбертович, коллеги. Много делается, много сделано, ну увлекайте людей! У меня одна надежда, на Ирину Геннадьевну, нашего сурдопереводчика. Может быть, она своими эмоциями и жестами как-то окультурила ваше выступление и увлекла югорчан нашими предложениями», — заявила Комарова. Латыпов пообещал пересмотреть подход к докладам в будущем. Ранее URA.RU сообщало, что губернатору ХМАО помешал вести онлайн-эфир ее заместитель Юрий Южаков, который не отключил звук на микрофоне. Кроме того, в одной из студий мяукала кошка, что тоже была слышно во время прямой линии главы региона. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала директора окружного департамента культуры Артура Латыпова за скучный доклад о нацпроекте «Культура» во время онлайн-эфира с югорчанами. Она отметила, что ситуацию спасла только сурдопереводчик, которая сопровождала речь чиновника, передает корреспондент URA.RU. Латыпов во время онлайн-эфира отчитывался о реализации нацпроекта «Культура» в Югре. Но доклад не впечатлил губернатора ХМАО. «Зачем я вам слово давала? Вы посмотрите, какой замечательный человек, доброжелательный, улыбчивый. А вы так прокомментировали этот вопрос, что просто жуть. Я вас очень прошу, уважаемый Артур Альбертович, коллеги. Много делается, много сделано, ну увлекайте людей! У меня одна надежда, на Ирину Геннадьевну, нашего сурдопереводчика. Может быть, она своими эмоциями и жестами как-то окультурила ваше выступление и увлекла югорчан нашими предложениями», — заявила Комарова. Латыпов пообещал пересмотреть подход к докладам в будущем. Ранее URA.RU сообщало, что губернатору ХМАО помешал вести онлайн-эфир ее заместитель Юрий Южаков, который не отключил звук на микрофоне. Кроме того, в одной из студий мяукала кошка, что тоже была слышно во время прямой линии главы региона.