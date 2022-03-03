Губернатору ХМАО мешали вести онлайн-эфир ее заместитель и кошка

04 марта 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Губернатору ХМАО Наталья Комаровой пришлось отвлекаться во время онлайн-эфира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатору ХМАО Наталье Комаровой мешала вести онлайн-эфир с югорчанами мяуканье кошки и вице-губернатор Югры Юрий Южаков, который вовремя не выключил микрофон. Все это произошло во время прямой линии, посвященной анализу выполненных поручений главы региона, передает корреспондент URA.RU. Эпизод с кошкой возник, когда обсуждался вопрос о команде КВН из Нягани. Губернатора Югры смутило, что во время эфира было слышно мяуканье, и она решила поинтересоваться, откуда идет этот звук. «Иван Петрович, это сейчас был звук, кто-то животное без владельца мучил? Надеюсь нет, если что, будете наказаны», — поинтересовалась она у главы Нягани Ивана Ямашева. Мэр, в свою очередь, открестился от этой ситуации. «Эта кошка не из Нягани», — заявил Ямашев. Выяснить, из какой студии был этот звук в ходе онлайн-эфира, так и не удалось. Помешать прямому эфиру умудрился и заместитель губернатора Югры Юрий Южаков. У него включился микрофон, когда Комарова общалась с мэром Югорска Андреем Бородкиным. «Юрий Александрович, у вас микрофон включен и мы все слышим и даже видим», — приструнила Комарова своего подчиненного. URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО отчитала главу Мегиона Олега Дейнеко во время предыдущего онлайн-эфира. Мэр во время общения с главой региона слишком громко стучал ручкой по столу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой мешала вести онлайн-эфир с югорчанами мяуканье кошки и вице-губернатор Югры Юрий Южаков, который вовремя не выключил микрофон. Все это произошло во время прямой линии, посвященной анализу выполненных поручений главы региона, передает корреспондент URA.RU. Эпизод с кошкой возник, когда обсуждался вопрос о команде КВН из Нягани. Губернатора Югры смутило, что во время эфира было слышно мяуканье, и она решила поинтересоваться, откуда идет этот звук. «Иван Петрович, это сейчас был звук, кто-то животное без владельца мучил? Надеюсь нет, если что, будете наказаны», — поинтересовалась она у главы Нягани Ивана Ямашева. Мэр, в свою очередь, открестился от этой ситуации. «Эта кошка не из Нягани», — заявил Ямашев. Выяснить, из какой студии был этот звук в ходе онлайн-эфира, так и не удалось. Помешать прямому эфиру умудрился и заместитель губернатора Югры Юрий Южаков. У него включился микрофон, когда Комарова общалась с мэром Югорска Андреем Бородкиным. «Юрий Александрович, у вас микрофон включен и мы все слышим и даже видим», — приструнила Комарова своего подчиненного. URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО отчитала главу Мегиона Олега Дейнеко во время предыдущего онлайн-эфира. Мэр во время общения с главой региона слишком громко стучал ручкой по столу.