Терапевт посоветовала пить аспирин после COVID

06 марта 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

При длительных перелетах переболевшим COVID-19 желательно пить аспирин Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Аспирин эффективен после COVID-19 и вакцинации в качестве профилактики тромбозов, особенно при длительных перелетах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева. «Аспирин эффективен при подготовке к полету после COVID-19 или вакцинации от коронавируса, так как во время длительного рейса может произойти сгущение крови. В западных компаниях препарат даже раздают тем, кто привился Pfize и так далее. Выпил и полетел», — объяснила Лариса Алексеева. По словам врача, десятилетиями аспирин использовался для профилактики тромбообразования. «Аспирин прекрасный препарат, который изменил судьбу всего человечества. За 20 лет профилактика этим препаратом сыграла огромную роль в увеличении продолжительности жизни россиян. Правда, применялся он бесконтрольно, были побочные явления, зато уменьшилось число инсультов. Аспирин используется в качестве профилактики при тромбообразовании, разжижает кровь и несет противовоспалительный эффект, причем даже в малых дозах. Но не стоит его употреблять ежедневно без рекомендации врача и лучше растворимый, чтобы не нанести вред желудочно-кишечному тракту», — подчеркнула Алексеева. В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев отметил, что при COVID-19 аспирин хорошо убирает воспаления. «Основные проблемы COVID-19 — воспаления практически в любых тканях тела, то есть аномальная, неадекватная реакция иммунной системы, и образование тромбов. В результате чего происходит закупорка в различных кровеносных сосудах, от капилляров до артерий, и возникают очаги массовой ишемии, то есть голодания, вплоть до инсультов. Профилактикой этому может служить аспирин, но сразу оговоримся, что детям до 12 лет его принимать нельзя, а взрослым осторожно. И именно этот препарат, а не парацетамол, хорошо снимает воспаления при коронавирусе», — подытожил он. В этот день, 6 марта 1899 года, патентное ведомство Германской империи в Берлине выдало компании Friedrich Bayer & Co патент на новое лекарственное средство — аспирин или ацетилсалициловую кислоту. Название препарат получил из двух составляющих. Буква «а» в честь ацетила и «спир» — растения, ставшего источником салицина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аспирин эффективен после COVID-19 и вакцинации в качестве профилактики тромбозов, особенно при длительных перелетах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева. «Аспирин эффективен при подготовке к полету после COVID-19 или вакцинации от коронавируса, так как во время длительного рейса может произойти сгущение крови. В западных компаниях препарат даже раздают тем, кто привился Pfize и так далее. Выпил и полетел», — объяснила Лариса Алексеева. По словам врача, десятилетиями аспирин использовался для профилактики тромбообразования. «Аспирин прекрасный препарат, который изменил судьбу всего человечества. За 20 лет профилактика этим препаратом сыграла огромную роль в увеличении продолжительности жизни россиян. Правда, применялся он бесконтрольно, были побочные явления, зато уменьшилось число инсультов. Аспирин используется в качестве профилактики при тромбообразовании, разжижает кровь и несет противовоспалительный эффект, причем даже в малых дозах. Но не стоит его употреблять ежедневно без рекомендации врача и лучше растворимый, чтобы не нанести вред желудочно-кишечному тракту», — подчеркнула Алексеева. В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев отметил, что при COVID-19 аспирин хорошо убирает воспаления. «Основные проблемы COVID-19 — воспаления практически в любых тканях тела, то есть аномальная, неадекватная реакция иммунной системы, и образование тромбов. В результате чего происходит закупорка в различных кровеносных сосудах, от капилляров до артерий, и возникают очаги массовой ишемии, то есть голодания, вплоть до инсультов. Профилактикой этому может служить аспирин, но сразу оговоримся, что детям до 12 лет его принимать нельзя, а взрослым осторожно. И именно этот препарат, а не парацетамол, хорошо снимает воспаления при коронавирусе», — подытожил он. В этот день, 6 марта 1899 года, патентное ведомство Германской империи в Берлине выдало компании Friedrich Bayer & Co патент на новое лекарственное средство — аспирин или ацетилсалициловую кислоту. Название препарат получил из двух составляющих. Буква «а» в честь ацетила и «спир» — растения, ставшего источником салицина.