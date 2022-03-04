В Свердловской области прогнозируют спад волны коронавируса

Павел Креков отметил, что число заболевших остается на высоком уровне Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19.

«Значительного роста заболеваемости нет, однако количество заболевших остается на таком же высоком уровне. При этом мы прогнозируем начало снижения заболеваемости в обозримом будущем», — отметил Креков.

Ранее URA.RU писало, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. По данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида.