В Свердловской области прогнозируют спад волны коронавируса

В Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19.
«Значительного роста заболеваемости нет, однако количество заболевших остается на таком же высоком уровне. При этом мы прогнозируем начало снижения заболеваемости в обозримом будущем», — отметил Креков.
В Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19. «Значительного роста заболеваемости нет, однако количество заболевших остается на таком же высоком уровне. При этом мы прогнозируем начало снижения заболеваемости в обозримом будущем», — отметил Креков. Ранее URA.RU писало, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. По данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида.