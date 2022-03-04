04 марта 2022

В Свердловской области прогнозируют спад волны коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Екатеринбург, креков павел
Павел Креков отметил, что число заболевших остается на высоком уровне Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19.

«Значительного роста заболеваемости нет, однако количество заболевших остается на таком же высоком уровне. При этом мы прогнозируем начало снижения заболеваемости в обозримом будущем», — отметил Креков.

Ранее URA.RU писало, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. По данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида.

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В Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19. «Значительного роста заболеваемости нет, однако количество заболевших остается на таком же высоком уровне. При этом мы прогнозируем начало снижения заболеваемости в обозримом будущем», — отметил Креков. Ранее URA.RU писало, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. По данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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