Россия объявила режим тишины на Украине

С 10 утра по московскому времени 5 марта на Украине начнет действовать режим тишины для вывода беженцев по гуманитарным коридорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
«Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
С 10 утра по московскому времени 5 марта на Украине начнет действовать режим тишины для вывода беженцев по гуманитарным коридорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. «Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.