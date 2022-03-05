Россия объявила режим тишины на Украине

Режим тишины объявлен для вывода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С 10 утра по московскому времени 5 марта на Украине начнет действовать режим тишины для вывода беженцев по гуманитарным коридорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

«Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.