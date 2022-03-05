Россия объявила режим тишины на Украине

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, танк, выстрел
Режим тишины объявлен для вывода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 10 утра по московскому времени 5 марта на Украине начнет действовать режим тишины для вывода беженцев по гуманитарным коридорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

«Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

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С 10 утра по московскому времени 5 марта на Украине начнет действовать режим тишины для вывода беженцев по гуманитарным коридорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. «Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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