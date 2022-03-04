Жители ХМАО разругались из-за подарка учителю на 8 марта. «Покупайте сразу Бентли!»

05 марта 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В соцсетях ХМАО жители устроили скандал, обсуждая подарок для учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Советского устроили скандал в социальных сетях и в мессенджерах из-за обсуждения подарка для учителя на 8 марта. Активисты предложили собрать на праздник 32 тысячи рублей и подарить педагогу робот-пылесос, но натолкнулись на критику. Скриншоты переписки в родительском чате были опубликованы в группе Instagram «Твой Советский». «Подарок к 8 марта на 32 тысячи рублей? Не много ли для 8 марта?», «Не знаю, как у вас. Но у меня 3 детей! Я теперь с такими запросами должна ночью еще работать, чтобы на каждый праздник 3 тысячи выкладывать?» — пишут возмущенные родители. В комментариях к публикации пользователи также разразились критикой. «Робот-пылесос на 8 марта? Еще бы на ершик золотой скинулись», — возмущается Юлия Вингалова. «Чего мелочиться — робот пылесос. Покупайте сразу Бентли!». «А давайте, когда покупаем продукты, будем покупать шоколадку кассиру. А что? Он тоже делает свою работу», — пишет Юлия Федотова. «Говорила мне мама: иди, Кристинка, в пед. Сейчас бы не на „Озоне“ скидки караулила на робот-пылесос, а просто получила на 8 марта», — иронизирует другой пользователь. Часть комментаторов обрушились с критикой и на учителя, для которого планируется собрать подарок. Пользователи обратили внимание, что принимать такие подарки как минимум странно, а как максимум — нарушают закон. При этом, предположили жители, учитель может и не знать о том, что актив класса собирается сделать ей такой подарок, а значит обвинять учителя в чем бы то ни было не справедливо. «Причем тут вообще учителя? Родители сами решают, а в итоге виноваты учителя. Никогда ни один учитель не просил подарки за свою работу», — считает Гуля Бахшалиева. «Родители с ума сходят, деньги собирают, а кости помыли учителям, что за народ? Давно уже учителя и воспитатели предупреждают, что никаких подарков брать не будут», — написала Светлана Петрова. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска разругались из-за обсуждения стоимости выпускного и подарка учителю. В родительском чате предлагали собрать на подарок педагогу 50 тысяч рублей, а на выпускной — 200 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Советского устроили скандал в социальных сетях и в мессенджерах из-за обсуждения подарка для учителя на 8 марта. Активисты предложили собрать на праздник 32 тысячи рублей и подарить педагогу робот-пылесос, но натолкнулись на критику. Скриншоты переписки в родительском чате были опубликованы в группе Instagram «Твой Советский». «Подарок к 8 марта на 32 тысячи рублей? Не много ли для 8 марта?», «Не знаю, как у вас. Но у меня 3 детей! Я теперь с такими запросами должна ночью еще работать, чтобы на каждый праздник 3 тысячи выкладывать?» — пишут возмущенные родители. В комментариях к публикации пользователи также разразились критикой. «Робот-пылесос на 8 марта? Еще бы на ершик золотой скинулись», — возмущается Юлия Вингалова. «Чего мелочиться — робот пылесос. Покупайте сразу Бентли!». «А давайте, когда покупаем продукты, будем покупать шоколадку кассиру. А что? Он тоже делает свою работу», — пишет Юлия Федотова. «Говорила мне мама: иди, Кристинка, в пед. Сейчас бы не на „Озоне“ скидки караулила на робот-пылесос, а просто получила на 8 марта», — иронизирует другой пользователь. Часть комментаторов обрушились с критикой и на учителя, для которого планируется собрать подарок. Пользователи обратили внимание, что принимать такие подарки как минимум странно, а как максимум — нарушают закон. При этом, предположили жители, учитель может и не знать о том, что актив класса собирается сделать ей такой подарок, а значит обвинять учителя в чем бы то ни было не справедливо. «Причем тут вообще учителя? Родители сами решают, а в итоге виноваты учителя. Никогда ни один учитель не просил подарки за свою работу», — считает Гуля Бахшалиева. «Родители с ума сходят, деньги собирают, а кости помыли учителям, что за народ? Давно уже учителя и воспитатели предупреждают, что никаких подарков брать не будут», — написала Светлана Петрова. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска разругались из-за обсуждения стоимости выпускного и подарка учителю. В родительском чате предлагали собрать на подарок педагогу 50 тысяч рублей, а на выпускной — 200 тысяч.