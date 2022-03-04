04 марта 2022
03 марта 2022

Курганский студент пришел на занятия с ножом. Теперь его подозревают в подготовке нападения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
О ноже у студента сообщила учителям одна из его однокурсниц Фото:

Студент Курганского техникума сервиса и технологий, подозреваемый в подготовке к нападению на учебное заведение, пришел на занятия с большим ножом. Это заметила одна из его однокурсниц и рассказала учителям.

«В первый день после окончания дистанционки он пришел в техникум с огромным ножом. Лезвие было таким длинным, что рукоятка выпирала у него из джинсов, но рамки на входе в учебное заведение не сработали. Одна из студенток заметила оружие, когда студент попросился выйти с пары, и рассказала об этом учителям», — сообщает telegram-канал Baza.

В техникум вызвали маму студента. Сам он заявил, что принес нож случайно. Вместе с тем, однокурсники студента рассказали, что он и раньше мог прийти в школу с оружием, но к этому никто не относился серьезно. У молодого человека провели обыск, дома у него нашли восемь самодельных гранат и планы нападения на техникум. Студента задержали, возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки.

Отмечается, что молодой человек ранее уже попадал в списки подозрительных студентов. Например, за месяц до этого он якобы размещал у себя на страничке фотографии серийных убийц, но куратор это заметил и попросил удалить картинки. Источники URA.RU, близкие к правоохранительным органам, подтвердили информацию о задержании студента. В пресс-службу областного УФСБ направлен запрос, на момент публикации ответ не поступал.

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Студент Курганского техникума сервиса и технологий, подозреваемый в подготовке к нападению на учебное заведение, пришел на занятия с большим ножом. Это заметила одна из его однокурсниц и рассказала учителям. «В первый день после окончания дистанционки он пришел в техникум с огромным ножом. Лезвие было таким длинным, что рукоятка выпирала у него из джинсов, но рамки на входе в учебное заведение не сработали. Одна из студенток заметила оружие, когда студент попросился выйти с пары, и рассказала об этом учителям», — сообщает telegram-канал Baza. В техникум вызвали маму студента. Сам он заявил, что принес нож случайно. Вместе с тем, однокурсники студента рассказали, что он и раньше мог прийти в школу с оружием, но к этому никто не относился серьезно. У молодого человека провели обыск, дома у него нашли восемь самодельных гранат и планы нападения на техникум. Студента задержали, возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки. Отмечается, что молодой человек ранее уже попадал в списки подозрительных студентов. Например, за месяц до этого он якобы размещал у себя на страничке фотографии серийных убийц, но куратор это заметил и попросил удалить картинки. Источники URA.RU, близкие к правоохранительным органам, подтвердили информацию о задержании студента. В пресс-службу областного УФСБ направлен запрос, на момент публикации ответ не поступал.
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