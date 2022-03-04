Квартиры в Екатеринбурге выросли в цене

За неделю с 27 февраля по 5 марта цена выросла на 0,3%, за месяц — на 1,6% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах Екатеринбурга выросла на 4,3%. Об этом сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) в отчете по динамике вторичного рынка жилья.

«С начала 2022 года средняя цена [квадратного метра квартир в Екатеринбурге] выросла на 4,3%, текущий показатель в очередной раз становится рекордным для „вторички“», — сообщают аналитики УПН. Сейчас средняя цена квартир составляет 97,7 тысячи рублей.

При этом отмечается, что за минувшую неделю с 27 февраля по 5 марта ценовой показатель вторичного жилья вырос лишь на 0,3%. За месяц рост составил 1,6%. Эксперты уже отмечали в разговоре с корреспондентом URA.RU, что экономическая обстановка в ближайшее время не повлияет на стоимость недвижимости в городе. На динамику спроса-предложения повлияет настроение участников рынка — кто-то начнет вступать в сделки не обдуманно, а кто-то покинет рынок для того чтобы за ним понаблюдать.

В первые два месяца был замечен рост предложений на рынке жилья после резкого снижения количества объектов. На момент 25 февраля было выставлено 3,6 тысячи квартир, аналитики считали, что это случилось вследствие увеличения экспозиции квартир на рынке. На момент 5 марта, количество объектов снизилось на 0,9% и составляет 3575 квартир.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам