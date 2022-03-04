04 марта 2022

Бывшего вице-мэра Контеева будут судить по новому делу. Это решит судьбу влиятельного вора в законе

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Приговор Контееву день 2 Курган, контеев виктор
СК считает Виктора Контеева виновным в покушении на убийство Максима Краснова Фото:
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Дело Контеева

Следователи собрали доказательства вины бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева в покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Приговор Контееву по этому делу может инициировать пересмотр наказания вора в законе Олега Сухочева (Сухач), которого уже осудили по соответствующей статье.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению Виктора Контеева в совершении преступлений (вымогательство, покушение на убийство, мошенничество, отмывание денег — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте СК РФ. Дело Контеева направлено в суд, но дата заседания еще не назначена.

По версии следствия, члены екатеринбургского ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 годы вымогали у Краснова около 3,6 млн рублей, а после отказа пытались убить бизнесмена. Также в СК считают, что после неудачных нападений на Краснова, члены группировки украли у него больше 9,5 млн, а затем попытались легализовать эти деньги.

Адвокат подзащитного Сергей Колосовский ранее сообщал, что обвинение Контеева по этому делу может вызвать пересмотр приговора Сухачу, а также одному из предполагаемых соратников бывшего вице-мэра авторитету Виктору Калину по прозвищу Джигит. Оба они уже были осуждены за покушение на Краснова, однако их роль в этом преступлении может быть пересмотрена, считает адвокат.

В 2014 году Контеева приговорили к 18 годам колонии, а летом 2020-го Калину дали 12 лет в колонии строгого режима. Предполагается, что показания по новому делу в отношении Контеева дал Калин, который сообщил, что по приказу чиновника организовывал убийства, грабежи и мошенничества.

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Следователи собрали доказательства вины бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева в покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Приговор Контееву по этому делу может инициировать пересмотр наказания вора в законе Олега Сухочева (Сухач), которого уже осудили по соответствующей статье. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению Виктора Контеева в совершении преступлений (вымогательство, покушение на убийство, мошенничество, отмывание денег — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте СК РФ. Дело Контеева направлено в суд, но дата заседания еще не назначена. По версии следствия, члены екатеринбургского ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 годы вымогали у Краснова около 3,6 млн рублей, а после отказа пытались убить бизнесмена. Также в СК считают, что после неудачных нападений на Краснова, члены группировки украли у него больше 9,5 млн, а затем попытались легализовать эти деньги. Адвокат подзащитного Сергей Колосовский ранее сообщал, что обвинение Контеева по этому делу может вызвать пересмотр приговора Сухачу, а также одному из предполагаемых соратников бывшего вице-мэра авторитету Виктору Калину по прозвищу Джигит. Оба они уже были осуждены за покушение на Краснова, однако их роль в этом преступлении может быть пересмотрена, считает адвокат. В 2014 году Контеева приговорили к 18 годам колонии, а летом 2020-го Калину дали 12 лет в колонии строгого режима. Предполагается, что показания по новому делу в отношении Контеева дал Калин, который сообщил, что по приказу чиновника организовывал убийства, грабежи и мошенничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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