Чешский город разорвал отношения с Нижним Тагилом

Нижний Тагил потерял один из трех чешских городов-побратимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Город Хеб (Чешская Республика) официально разорвал побратимские отношения с Нижним Тагилом из-за спецоперации России на территории Украины. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, соответствующее письмо ему направил чешский градоначальник Антонин Яловец.

«Я бы хотел задать ему [Яловцу] вопрос: а в чем заключались наши побратимские отношения? То, что они приезжали, простите меня, попить водки и порадоваться здесь неделю? С моей точки зрения, побратимские отношения — это обмен в экономике совместными проектами, в культуре, в физкультуре, образовании. Если бы он высказался как побратим по поводу санкций, введенных западными странами, в частности, Чехией, это был бы жест руководителя», — высказался Владислав Пинаев в эфире канала «Тагил ТВ».

По словам мэра, у города уже есть претенденты на установление побратимских связей. В частности, уточнил Пинаев, предложения поступают из «братской Белоруссии». Глава выразил надежду, что новые отношения будут более продуктивными, чем с Хебом.

Нижний Тагил по-прежнему поддерживает отношения с еще двумя городами Чехии — Франтишкови-Лазне и Марианске-Лазне. Также побратимами являются Чаттануга (США) и Брест (Белоруссия). Из российских городов Нижний Тагил поддерживает связь с Новокузнецком и Евпаторией.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.

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