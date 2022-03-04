Губернатор Шумков призвал спасать банки без ущерба экономике

Вадим Шумков считает, что отдельные банки стимулируют панику среди потребителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что помощь банкам в условиях кризиса нужна, но она должна проводиться без ущерба реальной экономике. По его мнению, сейчас действия некоторых банков только провоцируют панику среди населения.

«Сейчас, как и в три предыдущих кризиса, много разговоров о необходимости в первую очередь спасать банки. Никто не против. Это крайне важный вопрос. Только это не должно идти в ущерб реальной экономике», — написал Шумков в сторис на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что в банках работают сотни тысяч граждан, а на заводах, в сельском хозяйстве, госсекторе и сфере услуг — десятки миллионов человек. «А пока мы видим, что действия отдельных банков порождают торможение деловой и инвестиционной активности либо, что еще хуже, стимулируют панику потребителей. Финансовая система, разумеется, является важнейшей частью национальной экономики, без ее оздоровления никакого развития нет, но она не должна паразитировать за счет тех, кто создает реальный национальный продукт своим трудом», — добавил Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков предложил представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото. Также он считает, что нужно пересмотреть федеральное законодательство в части независимости ЦБ от госорганов РФ. По мнению Шумкова, скупка валюты помогает поддерживать западную экономику и ограничивает финансовый суверенитет России.

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