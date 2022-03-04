Екатеринбургского блогера из эфира Соловьева задержали по ошибке

О задержании Сергея Колясникова стало известно днем 5 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогера Сергея Колясникова (telegram-канал Zergulio, 92 тысячи подписчиков) отпустили после опроса в полиции, сообщил сам Колясников в своем telegram-канале и подтвердила URA.RU его адвокат Юлия Бузуева. По ее словам, претензии к Колясникову были связаны с призывом к участию в несанкционированных митингах.

«Фактически задержания не было, протокол не составлен. Его забрали на объяснение. Пока ехали, в ситуации разобрались. В его telegram-канале увидели материалы, посчитали призывами к несанкционированным митингам. Пока Сергея везли [в отдел], сотрудники полиции почитали внимательно, разобрались, что материалы были, напротив, направлены на борьбу с такими мероприятиями. Формально взяли объяснения, производство остановили и принесли извинения», — поделилась Бузуева.

«Стал жертвой непримиримой борьбы с распространителями всяких гадостей. Изначально меня планировали задержать, потом, видимо, передумали и просто взяли объяснения. Я так понимаю, все из-за того, что пытаются очень сильно раскачать ситуацию изнутри — в том числе с массовыми беспорядками и прочим», — сказал Колясников уже корреспонденту URA.RU, отметив, что не собирается жаловаться на полицейских.

В Екатеринбурге Колясников известен не только как автор каналов в Telegram и YouTube (там у него три тысячи подписчиков), но и как один из спикеров youtube-канала «УралLIVE». Он входит в медиа-сетку телеведущего Владимира Соловьева, работающего на ВГТРК и ведущего youtube-канал «Соловьев LIVE» (1,55 млн фолловеров).

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