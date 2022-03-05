Лавров: украинский режим удерживает мирных граждан в заложниках

05 марта 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Россия с самого начала военной спецоперации на Украине обеспечивает гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский режим не прочь удерживать иностранцев и собственных мирных граждан в заложниках. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе эфира на телеканале «Россия 24». «Россия с самого начала военной спецоперации на Украине обеспечивает гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан. Однако создается впечатление, что украинский режим намеренно удерживает иностранцев и мирных граждан в качестве заложников», — заявил Лавров. Он, в частности, подчеркнул, что российские военные были готовы эвакуировать иностранных студентов из Харькова, но этому помешала украинская сторона. Лавров также подтвердил, что российские войска выводят из строя исключительно объекты военной инфраструктуры Украины, представляющие угрозу для России. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона не причиняет вреда мирным жителям, тогда как украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита. В частности, ранее стало известно, что украинские неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в городе Сумы. В результате обстрела были ранены пять человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский режим не прочь удерживать иностранцев и собственных мирных граждан в заложниках. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе эфира на телеканале «Россия 24». «Россия с самого начала военной спецоперации на Украине обеспечивает гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан. Однако создается впечатление, что украинский режим намеренно удерживает иностранцев и мирных граждан в качестве заложников», — заявил Лавров. Он, в частности, подчеркнул, что российские военные были готовы эвакуировать иностранных студентов из Харькова, но этому помешала украинская сторона. Лавров также подтвердил, что российские войска выводят из строя исключительно объекты военной инфраструктуры Украины, представляющие угрозу для России. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона не причиняет вреда мирным жителям, тогда как украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита. В частности, ранее стало известно, что украинские неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в городе Сумы. В результате обстрела были ранены пять человек.