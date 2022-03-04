Неонацисты на Украине напали на общежитие студентов из Индии

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Местные жители в подвале дома в Докучаевске Докучаевск ДНР, последствия, донецкая народная республика, артобстрел, разрушения, пробоина, обстрел, докучаевск, след от взрыва
В результате обстрела общежития пострадали 5 человек, судьбе еще 11 неизвестна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в городе Сумы. Об этом сообщил Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В результате обстрела были ранены пять человек.

«В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты. В результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна», — цитирует Михаила Мизинцева РИА «Новости».

Ранее генерал-полковник заявил, что Харькове и Сумах назревает гуманитарная катастрофа. До этого представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о проблемах с продуктами в Мариуполе. В результате силы ДНР решили открыть гуманитарный коридор для мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.

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Украинские неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в городе Сумы. Об этом сообщил Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В результате обстрела были ранены пять человек. «В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты. В результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна», — цитирует Михаила Мизинцева РИА «Новости». Ранее генерал-полковник заявил, что Харькове и Сумах назревает гуманитарная катастрофа. До этого представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о проблемах с продуктами в Мариуполе. В результате силы ДНР решили открыть гуманитарный коридор для мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.
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