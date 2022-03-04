Губернатор ЯНАО начал ревизию мэрий

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит встречи с мэрами по итогам 2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Лабытнанги и Харп Марина Трескова отчиталась перед губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым по итогам работы в 2021 году. Она подняла вопрос о том, что в городе активно ветшает деревянный фонд. Об этом мэр написала в своей социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера состоялась рабочая встреча с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Подвели итоги прошлого года, определили вектор работы на ближайшую перспективу. Деревянный фонд неумолимо ветшает, 193 дома признаны аварийными. По поручению губернатора для Лабытнанги увеличены объемы строительства домов, в муниципалитете активно реализуются жилищные программы, благодаря которым лабытнангцы становятся новоселами», — говорится в сообщении.

Также итоги встречи подвела пресс-служба правительства ЯНАО на сайте властей. «По-прежнему основным приоритетом остается расселение аварийного фонда — в Лабытнанги исторически его очень много. Темпы строительства набраны неплохие, в этом году новые дома начнут сдаваться, и ситуация существенно изменится», — передает пресс-служба слова Артюхова.

Ранее перед главой региона уже отчитался мэр Салехарда Алексей Титовский. Там также ключевой темой обсуждения стало расселение из аварийного фонда. Отчеты перед главой региона — это ежегодная практика для глав муниципалитетов.

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