Росавиация рекомендует приостановить полеты за рубеж

Росавиация выпустила новые рекомендации Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Росавиация рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00.00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа.

«Авиакомпаниям рекомендуется с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. А с 00.00 8 марта — из-за рубежа», — передает РИА «Новости» со ссылкой на федеральное ведомство. Полеты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений, подчеркнули в Росавиации.

Ранее ведомство рекомендовало россиянам, оказавшимся за рубежом, использовать для возвращения домой коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в страны, которые не ограничивали сообщение с Россией. Кроме того, для возвращения на родину россиянам советовали воспользоваться наземным видом транспорта.

Ранее стало известно, что до 03:45 по московскому времени 14 марта продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты на юге и в центральной части России (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста). Пассажиры смогут попасть туда по «альтернативным маршрутам». Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, отмечают в Росавиации.

Евросоюз полностью закрыл небо для России 27 февраля в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ответной меры Россия закрыла небо для европейских авиакомпаний. 2 марта Росавиация и Ростуризм сообщали, что россиянам, оказавшимся за рубежом, помогут вернуться на родину.

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